Vinicius tiene el expediente plagado de faltas de indisciplina que Ancelotti tapaba

Vinicius es uno de los jugadores más polémicos del Real Madrid. A pesar de la calidad que atesora, que lo convierte en uno de los mejores futbolistas del mundo, su presencia tanto dentro como fuera del terreno de juego complica mucho la existencia, ya sea a sus propios compañeros o a los dirigentes de la entidad madrileña. Ahora, un exjugador ha sacado trapos sucios.

Una de las leyendas del conjunto blanco, Toni Kroos, ha asegurado que había un desmadre muy evidente en el Madrid, ya que no se sabía si llegaba más tarde a los entrenamientos un futbolista o el entrenador, que en ese caso era Carlo Ancelotti. Uno de esos jugadores que muchas veces no llegaba a tiempo era Vinicius, que como se sentía protegido con el italiano, no le importaba.

Vinicius y Ancelotti llegaban tarde a los entrenamientos

El exentrenador le tapaba todas las faltas de indisciplina que tenía en su expediente para evitar conflictos y malos rollos en el vestuario, especialmente los que le apuntaran a él, ya que así no crearía más polémicas entre sus compañeros. Sin embargo, esta situación no gustaba nada a otros jugadores, teniendo en cuenta que ellos sí que podrían ser señalados en caso de llegar tarde a los entrenos o a los partidos.

Además, el hecho de que el técnico llegara tarde también en los entrenamientos demostraba el poco trabajo y la poca disciplina que había en la entidad madrileña en ciertas ocasiones. Para justificarlo, Kroos lo comparó con la del FC Barcelona, teniendo en cuenta que con Hansi Flick, si alguien llegaba tarde, era castigado sin jugar el siguiente partido, algo impensable en el Madrid.

Xabi Alonso no tolerará estas actitudes

Por lo tanto, la llegada de Xabi Alonso al banquillo del conjunto blanco parece haber sido fundamental para solucionar esta falta de disciplina, ya que el técnico tolosarra ha impuesto mano dura desde el principio, sea quien sea el jugador, ya que cree que nadie está por encima del escudo y no tolerará este tipo de acciones y actitudes tóxicas que perjudiquen al equipo y a los intereses de la institución.