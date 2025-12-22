Ancelotti frenó el fichaje porque creía que no tenía nivel Real Madrid y ahora no juega

En su día, a Carlo Ancelotti, cuando aún era entrenador del Real Madrid, se le ofreció la posibilidad de fichar a un jugador muy prometedor que, finalmente, ha acabado formando parte de la plantilla del conjunto blanco. Sin embargo, él rechazó esta incorporación, ya que creyó que el futbolista en cuestión no tenía el nivel suficiente para poder jugar en el Santiago Bernabéu.

Unos meses después de su llegada, ya no está jugando prácticamente nada. Se trata de Franco Mastantuono, uno de los fichajes más ilusionantes que realizó el Madrid el pasado verano, teniendo en cuenta que aterrizaba en el conjunto blanco un jugador con una proyección bestial. Sin embargo, y tras unos primeros meses de mucha regularidad, la situación ha cambiado completamente.

Carlo Ancelotti ya frenó el fichaje de Franco Mastantuono porque pensó que no tenía nivel

El argentino fue uno de los titulares indiscutibles de Xabi Alonso en los primeros meses del curso, y a pesar de que su presencia habitual en el terreno de juego no venía acompañada de un gran rendimiento, al menos tenía minutos. Ahora, es todo lo contrario, ya que unas molestias de pubalgia afectaron al futbolista y, desde entonces, no ha tenido nada de protagonismo.

En los pocos minutos que ha podido pisar el césped no ha creado ocasiones y no ha demostrado que pueda ser alguien valioso para el Madrid, como ya dejó claro Ancelotti en su momento. El italiano, aunque Mastantuono aún era muy joven y, de hecho, no tenía ni la mayoría de edad, ya descartó su fichaje porque pensó que no llegaría a ser un buen jugador para el Madrid.

El delantero argentino ya no juega y ha perdido toda la confianza de Xabi Alonso

Aún es pronto para saber si el extécnico del conjunto blanco tenía razón, pero de momento, Mastantuono está siendo más una decepción que una alegría. El argentino aún no se ha podido adaptar del todo a su nueva vida y a su nuevo club y, además, ha perdido parte de la confianza que Alonso le había dado en los primeros meses de la temporada por sorpresa de todo el mundo.