Ancelotti ha tenido que separar a dos jugadores del Real Madrid que se han encarado en el vestuario

El vestuario del Real Madrid es un auténtico polvorín. La tensión que hay entre muchos jugadores es evidente, tanto dentro como fuera del terreno de juego, y a pesar de que aún se está luchando por todos los títulos posibles, teniendo incluso el triplete en la mente, la realidad es que hay muchos futbolistas que no se llevan bien entre ellos y la plantilla está dividida en varios bandos.

Antes de la victoria del conjunto blanco contra el Alavés en la Liga para seguir teniendo opciones en la competición doméstica, en el entrenamiento del pasado viernes se produjo un nuevo episodio entre dos piezas clave del Madrid. Jude Bellingham y Antonio Rüdiger se encararon delante de todos sus compañeros después de una dura entrada de uno al otro en un partido del entrenamiento.

Bellingham y Rüdiger se enfrentaron en un entrenamiento

A partir de ahí, se enfrentaron, con insultos de por medio, y tuvieron que ser separados, tanto por algunos jugadores como por Ancelotti y el cuerpo técnico. La situación no fue a más, pero dejó claro que hay un problema en el vestuario y la tensión está por las nubes. Los futbolistas saben que se juegan mucho, especialmente en el encuentro de vuelta contra el Arsenal en la Champions.

Aun así, es evidente que la situación no está siendo la mejor y que eso está perjudicando al equipo, especialmente en el campo. No hay química entre muchos jugadores y la lucha de egos que hay en el vestuario es inconmensurable, algo que la dirección deportiva veía venir con tanto fichaje de estrella, pero pensaban que se podría solucionar, algo que, de momento, no ha pasado.

Florentino habló con el vestuario para evitar repetir situaciones como esta

Por eso, Florentino Pérez ha intentado en más de una ocasión calmar el ambiente con algunas charlas al vestuario. No es la primera vez que el presidente ha sufrido algo así, pero ha dejado claro que no quiere ver más estas cosas para que no perjudique, aún más, los intereses del Madrid. Habló personalmente con Bellingham y Rüdiger para que esto no se repitiera, especialmente en un tramo importante del curso, probablemente el que más.