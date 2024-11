Ancelotti le ha pedido que acabe con la vida que lleva fuera del Real Madrid o pedirá su salida inmediata

Polémica en el Real Madrid. El club blanco no está viviendo sus mejores semanas y su situación en la Liga y en la Champions no es la deseada, con las últimas derrotas que lo alejan de los objetivos. Además, la situación en el vestuario no es la mejor, con el enfado de Vinicius por no ganar el Balón de Oro y de algunos jugadores por la falta de minutos. El juego pésimo del equipo está afectando a Carlo Ancelotti y el técnico italiano está apuntando directamente a algunos de sus futbolistas.

Es el caso de Endrick, que ha perdido mucho protagonismo en los últimos partidos. De hecho, no ha jugado ni un minuto en los últimos cuatro enfrentamientos de los blancos entre la competición doméstica y la europea. El brasileño se ha quedado en el banquillo sin poder participar en el terreno de juego y esto le está pasando factura. Se está alejando de la concentración y la disciplina y está ganando peso, un factor que no puede pasarse por alto.

Ancelotti pide cambios a Endrick

Por eso, Carlo Ancelotti le ha pedido a Endrick que acabe con la vida que lleva fuera del Real Madrid, ya que no está en su mejor forma y la dieta que lleva el jugador no es la recomendada para un deportista. Si la actitud no cambia, el entrenador italiano le pedirá su salida inmediata del club blanco a Florentino Pérez, uno de los que apostó de forma directa por el fichaje del brasileño.

El delantero es una apuesta de futuro del conjunto madrileño, ya que costó unos 60 millones de euros con solo 18 años, pero su rendimiento hasta ahora no ha sido muy bueno. Su debut fue pletórico, marcando su primer gol en el Santiago Bernabéu nada más entrar contra el Real Valladolid, pero Endrick solo ha marcado un gol más esta temporada, en la Champions contra el Stuttgart, y se le pide más.

Equipos europeos buscan su cesión

Por lo tanto, si todo sigue igual, el Madrid podría considerar una cesión del futbolista. Tanto el Tottenham Hotspur como la Juventus se podrían haber interesado por los servicios del joven brasileño y los blancos lo verían como una oportunidad de crecer para Endrick, ya que tendría muchos más minutos que en el conjunto español y podría volver al Santiago Bernabéu más hecho como jugador.