Ancelotti le pidió a Florentino Pérez que lo echara porque no tiene nivel para Real Madrid

El Real Madrid se vio completamente humillado por su eterno rival, el FC Barcelona, en la final de la Supercopa de España (2-5). Los blancos cayeron de forma clara contra los azulgranas en un partido donde fueron totalmente superados en cada aspecto del juego y muchos futbolistas del conjunto madrileño fueron señalados por su bajo nivel y rendimiento durante el encuentro.

Uno de ellos fue Lucas Vázquez, uno de los jugadores más perjudicados por el juego del Barça. El gallego fue un auténtico coladero en la banda derecha y fue superado por Raphinha en multitud de ocasiones. De hecho, el brasileño llegó a marcar dos goles en acciones donde el lateral no llegó a cubrirle y que permitieron al delantero culé rematar sin muchas complicaciones. Carlo Ancelotti lo avisó hace meses, pero no le hicieron caso.

Ancelotti pidió la salida de Lucas Vázquez el pasado verano

En ese sentido, el técnico italiano pidió a Florentino Pérez que lo echara el pasado verano, antes de empezar esta temporada, porque no tenía nivel para el Madrid. Y más aún cuando tiene que ser el titular en los partidos importantes y en una posición que no es la suya naturalmente hablando. No sabe defender y cuando tiene delante a un extremo que encara lo pasa muy mal.

Ancelotti lo sabía antes de empezar el curso aún con Dani Carvajal sano y se llevó las manos a la cabeza cuando el madrileño tuvo la grave lesión de rodilla, ya que a partir de ahí tendría que colocar a Lucas de titular, que es lo que está pasando. Y por eso, el Madrid está sufriendo mucho por su banda derecha, y el entrenador blanco lo avisó, pero el presidente decidió que el gallego se quedara.

No renovará con el Madrid

Aun así, es improbable que Lucas Vázquez acabe renovando con el conjunto blanco. El jugador acaba contrato a final de temporada, y viendo su rendimiento, sería de locos pensar que Florentino Pérez, una vez ha visto su rendimiento, acepte su renovación. Aunque Ancelotti sabe que él tampoco va a seguir en el banquillo del Santiago Bernabéu el próximo año, le ha pedido al máximo mandatario que no lo renueve para no perjudicar al equipo.