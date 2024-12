Ancelotti le pone la cruz por indisciplina y tiene muy difícil seguir en el Real Madrid

Carlo Ancelotti está cansado de que en todas las conferencias de prensa le pregunten por Arda Güler. El italiano trata de omitir el asunto y se escuda en que, por delante de la joya del fútbol turco, están jugadores como Vinícius Junior, Kylian Mbappé o Rodrygo, por mencionar algunos. Puertas adentro, el técnico de Reggiolo confiesa a sus más allegados que al joven de 19 años todavía le falta experiencia para hacerse cargo de la creación del equipo.

Por su parte, el turco sigue entrenándose al máximo en Valdebebas, pero la situación con Ancelotti lo empieza a desgastar y ya le pone mala cara. No entiende cómo puede ser titular indiscutido cuando juega para la Selección de Turquía ante grandes potencias, mientras que en el Real Madrid tiene que conformarse con un puñado de minutos. Si algo no cambia, su continuidad en el merengue será complicada.

Ancelotti le pone la cruz

El técnico blanco tiene demasiada experiencia en el banquillo como para no darse cuenta de que Arda ya no lo puede ni ver y casi no presta atención a sus indicaciones. Esos actos de indisciplina le costaron la titularidad en el duelo trascendental ante el Atalanta por la Champions League. En su lugar, ingresó uno de los mimados de Florentino Pérez: Brahim Díaz.

Güler recién tuvo la posibilidad de entrar al minuto 86, en reemplazo de Jude Bellingham, cuando el equipo estaba más preocupado por cuidar la ventaja que por generar situaciones de gol. Por ese motivo, el turco tuvo muy poco contacto con el balón y se fue furioso de Bérgamo.

Su futuro en el Real Madrid

Todo indica que Arda continuará formando parte de la plantilla del club blanco aunque, seguramente, tenga menos minutos dentro del campo de juego. Está claro que, hoy en día, el turco es la quinta opción en ataque, siempre que todos sus compañeros estén en condiciones físicas óptimas.

Misma suerte corre Endrick, el brasileño que llegó como una estrella al merengue a mediados de junio procedente del Palmeiras y que cada vez está teniendo menos acción. Aunque Ancelotti no lo diga abiertamente, cree que el joven de 18 años todavía está lejos de ganarse un lugar en el "11" titular.