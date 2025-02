Ancelotti le pone la cruz por la vida que está llevando fuera del Real Madrid

Carlo Ancelotti está tomando decisiones complicadas desde que es el inquilino del banquillo del Santiago Bernabéu. El entrenador blanco, a pesar de todas las presiones que ha recibido, especialmente de Florentino Pérez, sigue en sus trece de tener apartado a un jugador del Real Madrid y no cuenta con él para los partidos importantes, a pesar de que le deje jugar unos cuantos minutos en encuentros que ya están solucionados.

Se trata de Endrick, el joven delantero que aterrizó en el conjunto madrileño el verano pasado como una auténtica promesa, pero su primera temporada está siendo muy decepcionante. El técnico italiano no le está dando participación sobre el terreno de juego y la actitud del brasileño también está siendo mala. Precisamente, es uno de los motivos por los cuales Ancelotti le ha puesto la cruz.

Ancelotti le tiene la cruz puesta a Endrick

El entrenador no soporta que el atacante esté desconectado del fútbol por no jugar, ya que no se está cuidando y la vida que está llevando fuera del Madrid le está perjudicando mucho. No le ve centrado en los entrenamientos y por eso no le está dando minutos sobre el campo, aunque luego tanto Florentino como los dirigentes deportivos le digan que juegue los finales de los partidos.

Ancelotti le ha pedido muchas veces al máximo mandatario blanco que le busque una cesión a Endrick, ya que bajo sus órdenes no va a jugar prácticamente nada. Sin embargo, el futbolista se ha negado a salir y cree que aún puede recuperar la confianza de su dirigente, aunque parece muy complicado, teniendo en cuenta que ahora llegarán los enfrentamientos más importantes de la temporada.

Florentino también se niega

Además, Florentino Pérez también se ha negado en más de una ocasión a dejar salir al brasileño. El presidente cree que sería ridículo ceder a un jugador de 18 años solo unos meses después de su llegada y un fracaso a la operación que le trajo al Santiago Bernabéu el pasado verano por un montante alrededor de 60 millones de euros. Por eso, quiere ver al delantero brillar en el conjunto madrileño lo antes posible, ya que aún piensa que tiene calidad para hacerlo.