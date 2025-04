Ancelotti le pone la cruz y le pide que cambie la vida que lleva si quiere seguir en el Real Madrid

Carlo Ancelotti es un entrenador que se lleva muy bien con sus jugadores, como ya ha demostrado en las últimas temporadas en el Real Madrid, pero también es un técnico de la vieja escuela y le deja claro a los futbolistas lo que tienen que hacer y cómo actuar. Por eso, el italiano le ha recomendado a uno de los integrantes de la plantilla que cambie la vida que lleva si quiere continuar en el equipo.

Es el caso de Arda Güler, uno de los jugadores que no está teniendo muchas oportunidades con Ancelotti en los últimos meses y ha quedado un poco apartado de los partidos. Aunque lleva jugando los últimos tres partidos, el italiano le ha puesto la cruz y le ha pedido un cambio de actitud si quiere seguir teniendo oportunidades bajo sus órdenes y triunfar en el Madrid en los próximos años.

Ancelotti le recomienda a Arda Güler que cambie de actitud

La realidad es que el turco se ha descentrado un poco desde que el entrenador lo envió al ostracismo hace un par de meses, cuando estuvo varios encuentros sin ver ni un solo minuto, quedándose en el banquillo de manera recurrente. A partir de ahí, el comportamiento de Güler no ha sido el mejor y Ancelotti lo ha visto, advirtiéndole de que el hecho de no jugar no puede afectar su compromiso.

Aun así, el centrocampista tampoco está muy conforme con las decisiones que ha tomado su técnico, especialmente en enfrentamientos donde ha sido uno de los mejores en el terreno de juego y ha sido cambiado. Güler tiene mucha calidad en sus botas y puede cambiar un partido completamente, como ya ha demostrado en más de una ocasión, pero no congenia bien con Ancelotti.

El turco pedirá irse si el italiano continúa en el banquillo

Por eso, el turco ya habría avisado a Florentino Pérez de que si el italiano continúa en el banquillo la próxima temporada dirigiendo a la plantilla, pedirá salir cedido. No quiere aguantar un año más bajo las órdenes del actual entrenador del Madrid, ya que la relación entre ambos es bastante mala, y cree que se pasaría un año más comiendo banquillo, algo que afectaría a su joven carrera.