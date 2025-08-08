Ancelotti le tapaba las vergüenzas, pero con Xabi Alonso se acabó la vista gorda, no tiene nivel de titular

La sustitución de Carlo Ancelotti por Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid supondrá decisiones drásticas para algunos jugadores de la plantilla y cambios respecto a los roles que puedan tener en el conjunto blanco. Precisamente, un futbolista que era indiscutible con el italiano podría ver como el tolosarra deja de contar con él y lo envía de manera permanente al banquillo.

Se trata de Raúl Asencio, uno de los defensas del Madrid. El canterano subió al primer equipo la temporada pasada y tuvo una gran irrupción, ya que sustituyó a buen nivel las innumerables lesiones que tuvo la plantilla en defensa. Sin embargo, la llegada de Alonso lo ha perjudicado y, de hecho, su rendimiento en el Mundial de Clubes fue dantesco, quedando completamente señalado.

Raúl Asencio no será titular con Xabi Alonso

El central cometió muchos errores en varios partidos que perjudicaron los intereses del conjunto blanco y, en algunos de ellos, el tolosarra lo castigó enviándolo al banquillo. Al ver esto, Asencio ha pedido una reunión cara a cara con el entrenador para conocer cuál será su rol la próxima temporada y si tendrá los minutos suficientes para seguir creciendo como jugador en el Madrid.

Además, el curso que viene tendrá más competencia y un hueco menos en la retaguardia, teniendo en cuenta que Dean Huijsen ha sido un gran fichaje y tiene un puesto asegurado en el once. Por lo tanto, entre él y los otros centrales tendrán que competir por ser alguien fijo en las alineaciones de Alonso, a pesar de que Asencio no tiene muchas opciones de serlo tras su bajo nivel en Estados Unidos.

El defensa ha pedido una reunión con el técnico

Por eso, el canario habría pedido esta reunión al técnico para conocer su opinión por si tuviese que tomar alguna decisión drástica, es decir, pedir una salida en las últimas semanas de mercado como cedido para poder tener más minutos en otro equipo. Asencio ha renovado recientemente con el Madrid, pero también quiere jugar por si tiene alguna opción de ir al Mundial con España el año que viene.