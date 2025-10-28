Ancelotti llamó a Vinicius por el problema con Xabi Alonso

Carlo Ancelotti fue una persona muy importante para Vinicius mientras el italiano era el entrenador del Real Madrid. A pesar de que el brasileño tuvo varias polémicas mientras él estaba en el banquillo, decidió no castigarle y evitar que la situación fuera a más para que estuviera cómodo en el club. Sin embargo, todo ha cambiado en las últimas semanas con la llegada de Xabi Alonso.

Por eso, y después de todo el problema que hubo en el Clásico entre el conjunto blanco y el FC Barcelona el pasado domingo en el Santiago Bernabéu, cuando Vinicius se enfadó cuando fue sustituido en la segunda parte y provocó un incendio por sus gestos y palabras, Ancelotti quiso llamarlo para calmarle y darle algunos consejos acerca de todo esto, aunque sin mucho éxito.

Ancelotti quiso llamar a Vinicius después de su polémica con Alonso

En su día, hace tiempo, el italiano ya le pidió que levantara el pie y evitara todo este tipo de conflictos con su entrenador, ya que solo le perjudicarían a él e incluso también su futuro en el Madrid. Sin embargo, Vinicius no ha hecho caso y ha seguido en sus trece con su enemistad contra el tolosarra e incluso ha amenazado con la posibilidad de marcharse del conjunto blanco.

Ancelotti sabe que Vinicius es uno de los mejores jugadores del mundo, como así lo vivió durante su etapa en el Madrid, pero cree que necesita un entorno y un ambiente muy favorable a él y que todos lo traten bien para que pueda sentirse cómodo y dar su mejor versión. Aun así, esto no está pasando ahora mismo en el club madrileño, ya que ha perdido nivel y ya no es el primer espada del equipo.

El seleccionador de Brasil le ha dado consejos al extremo del Madrid

El italiano necesita la mejor versión del brasileño para la selección, en especial de cara al Mundial del año que viene, y piensa que su situación en el Madrid no está ayudando nada a que, luego, pueda tener un buen papel en el combinado nacional. Por eso, Ancelotti lo quiso llamar después de toda esta trifulca, pero está por ver si las palabras del seleccionador habrán servido para algo.