Xabi Alonso le pegó una bronca monumental a Vinicius en el vestuario y amenazó con irse del Real Madrid

El entrenador vasco se encaró con el delantero brasileño después de su actitud

A pesar de que el Clásico acabó bien para el Real Madrid, ya que pudo conseguir una gran victoria por 2-1 contra el eterno rival en el Santiago Bernabéu, una de las polémicas más importantes volvió a relacionar a Vinicius. Al brasileño no le gustó nada que Xabi Alonso lo cambiase en la segunda parte y se fue del campo muy enfadado y diciendo de todo, algo que no gustó al entrenador.

Por eso, una vez acabó el encuentro, el tolosarra le pegó una bronca descomunal a su jugador en el vestuario, ya que está harto de las tonterías y de sus constantes quejas y enfados. Alonso pensó que la mejor opción era sustituir al extremo, ya que no lo veía tan bien en los últimos minutos, y decidió darle aire fresco al equipo en la delantera con la entrada de Rodrygo Goes.

Xabi Alonso le pegó una bronca descomunal a Vinicius después del Clásico

Aun así, a Vinicius se le cruzaron los cables y le dijo de todo a su entrenador y a todo el mundo que pasaba por delante. De hecho, amenazó incluso con irse del Madrid mientras abandonaba el campo: "Me voy, me voy del equipo". Esto también lo repitió en el vestuario, justo cuando Alonso le estaba pegando la bronca descomunal por su pésima actitud hacia sus compañeros.

Vinicius - EFE

No es la primera vez que el brasileño se enfada con su técnico por la gestión de los cambios, teniendo en cuenta que Alonso se ha acostumbrado a que el delantero sea uno de los primeros cambios del Madrid, algo que no gusta nada a la estrella. A pesar de que su partido estaba siendo decente y estaba creando peligro desde la banda, Vinicius alucinó con que fuera él el elegido para el cambio.

El brasileño le dijo de todo al entrenador y amenazó con irse del Madrid

Ahora, está por ver si esta reacción de Vinicius y la posterior bronca en el vestuario tendrá alguna repercusión. El tolosarra está harto de su comportamiento y no es descartable que sea castigado, ya que Alonso dejó claro desde el primer día que no se dejaría achantar por ningún jugador, fuera quien fuera.