Xabi Alonso le pegó una bronca monumental a Vinicius en el vestuario y amenazó con irse del Real Madrid

A pesar de que el Clásico acabó bien para el Real Madrid, ya que pudo conseguir una gran victoria por 2-1 contra el eterno rival en el Santiago Bernabéu, una de las polémicas más importantes volvió a relacionar a Vinicius. Al brasileño no le gustó nada que Xabi Alonso lo cambiase en la segunda parte y se fue del campo muy enfadado y diciendo de todo, algo que no gustó al entrenador.

Por eso, una vez acabó el encuentro, el tolosarra le pegó una bronca descomunal a su jugador en el vestuario, ya que está harto de las tonterías y de sus constantes quejas y enfados. Alonso pensó que la mejor opción era sustituir al extremo, ya que no lo veía tan bien en los últimos minutos, y decidió darle aire fresco al equipo en la delantera con la entrada de Rodrygo Goes.

Xabi Alonso le pegó una bronca descomunal a Vinicius después del Clásico

Aun así, a Vinicius se le cruzaron los cables y le dijo de todo a su entrenador y a todo el mundo que pasaba por delante. De hecho, amenazó incluso con irse del Madrid mientras abandonaba el campo: "Me voy, me voy del equipo". Esto también lo repitió en el vestuario, justo cuando Alonso le estaba pegando la bronca descomunal por su pésima actitud hacia sus compañeros.

No es la primera vez que el brasileño se enfada con su técnico por la gestión de los cambios, teniendo en cuenta que Alonso se ha acostumbrado a que el delantero sea uno de los primeros cambios del Madrid, algo que no gusta nada a la estrella. A pesar de que su partido estaba siendo decente y estaba creando peligro desde la banda, Vinicius alucinó con que fuera él el elegido para el cambio.

El brasileño le dijo de todo al entrenador y amenazó con irse del Madrid

Ahora, está por ver si esta reacción de Vinicius y la posterior bronca en el vestuario tendrá alguna repercusión. El tolosarra está harto de su comportamiento y no es descartable que sea castigado, ya que Alonso dejó claro desde el primer día que no se dejaría achantar por ningún jugador, fuera quien fuera.