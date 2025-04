Ancelotti lo castiga sin jugar la final de la Copa del Rey porque no defiende

A pocas horas para que empiece el tercer Clásico de la temporada, en este caso en formato final de Copa del Rey, los entrenadores van perfilando sus tácticas previo al choque. A estas horas, ya son unos cuantos los descartados para estar en el once de Ancelotti. Que desde que ha empezado la temporada, y con las bajas de Carvajal y Eder Militao de larga duración, cualquiera lo pude recitar.

A nadie se le escapa que en el Madrid jugarán los cuatro fantásticos. Aunque no por el nivel que están mostrando este último mes precisamente. Si no por el peso de sus nombres y ascendencia en el vestuario. El resto del equipo será poco previsible al que se enfrentó al Arsenal en la vuelta de Champions League, con la única posible modificación de Fran García por Alaba en el lateral izquierdo. El austriaco, además, arrastra molestias del último choque ante el Getafe, Pero hay un nombre al que Ancelotti le ha puesto la cruz y cree que no está en condiciones para disputar a penas un minuto contra el Barça.

Luka Modrić queda apartado por Ancelotti

Luka Modrić es el máximo referente dentro del vestuario del Real Madrid. Su historia en el club lo avala, y por eso, cada vez que toma la palabra, sus compañeros guardan silencio y escuchan. Con el equipo a punto de afrontar una seguidilla de partidos clave, el croata es uno de los líderes del vestuario y no se calla la boca si tiene que recriminarle algo a algún compañero.

A punto de cumplir 40 años en septiembre, Modric percibe que algunos futbolistas de la plantilla están más en forma que él en estos momentos. Y muestra de ello es que después de la ida en el Emirates Stadium acumula más suplencias que titularidades. Ancelotti cree que el fondo del croata se ha agotado ante una recta final de temporada tan exigente.

Modric, más lejos que dentro del Real Madrid

El ‘10’ del Real Madrid ha dejado siempre claro que quiere colgar las botas en el club blanco. Es por eso por lo que tenía la esperanza de que Florentino le renovase un año más y retirarse con 40 años por la puerta grande de la entidad madrileña. Pero el sueño de Modric parece que se va a desvanecer por completo. La inminente llegada de Xabi Alonso dinamitará todas sus pretensiones.

El centrocampista de Zadar podría estar firmando sus últimos capítulos en el conjunto blanco. Ancelotti también cree que Luka lo ha dado todo por el fútbol. Lo más y mejor. Y que la final de Copa será un anticipo de que pasará a final de esta temporada.