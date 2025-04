Ancelotti lo deja sin jugar por la vida que lleva fuera del Real Madrid

Carlo Ancelotti tiene claras sus ideas y es difícil que las cambie a lo largo de la temporada. El entrenador del Real Madrid no es un gran aficionado de los jugadores jóvenes, ya que prefiere a los más veteranos y a los que tienen más experiencia en el terreno de juego para las citas importantes, como así lo ha demostrado durante todos sus años en los banquillos. Por eso, un futbolista de 18 años lo está pasando mal en el club madrileño este curso.

Se trata de Endrick, el brasileño que llegó el pasado verano procedente del Palmeiras y está viviendo su primera temporada en el conjunto blanco. A pesar de que tuvo un buen debut, su participación en el equipo fue yendo de más a menos hasta quedar totalmente apartado de los encuentros por parte del técnico italiano. Esto ha hecho que se haya descentrado y no esté implicado al cien por cien.

Ancelotti tiene apartado a Endrick por su actitud

El no jugar le está pasando factura fuera del Madrid, ya que no entiende el ostracismo en el que está metido por Ancelotti, a pesar de que intenta entrenar lo mejor que puede. Además, otros compañeros suyos, especialmente los compatriotas, como Vinicius o Rodrygo, creen que debería jugar más y, de hecho, lo han hablado con el entrenador, pero no ha habido suerte y Endrick sigue sin ver muchos minutos.

El brasileño solo ha tenido oportunidades de verdad en la Copa del Rey, la competición inferior, donde sí que ha sido titular en todos los partidos menos uno, mientras que en la Liga ha empezado todos los encuentros desde el banquillo. Ancelotti no está de acuerdo con el nivel que ha demostrado el jugador desde hace tiempo y por eso lo tiene un poco apartado de la dinámica de los enfrentamientos.

El brasileño le pedirá salir a Florentino si el italiano continúa

Por lo tanto, Endrick ya ha dejado claro que no se pasará una temporada más comiendo banquillo y le ha comunicado a Florentino Pérez que si el italiano continúa siendo el técnico del Madrid el próximo año, pedirá salir en forma de cesión a otro equipo, donde pueda tener más oportunidades y ser más importante en su joven carrera.