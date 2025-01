Ancelotti pide a Florentino Pérez que lo eche por el bien del Real Madrid

A Carlo Ancelotti no le ha temblado el pulso a la hora de dirigirse a Florentino Pérez para pedirle que prescinda de un jugador del Real Madrid, que tiene que salir por el bien de todos. Porque el entrenador transalpino no tiene ni la más mínima duda de que lo mejor que puede hacer Arda Güler es salir de manera temporal y tratar de foguearse en otro lugar donde sí pueda ser titular de manera habitual, y contar con un papel mucho más protagonista.

Y es que en el Santiago Bernabéu es imposible que pueda jugar y disponer de los minutos que le gustaría. La competencia que tiene es demasiado grande, y tanto Kylian Mbappé como Rodrygo y Vinicius Junior le cierran las puertas de la titularidad de par en par. Y ni siquiera es la primera alternativa entrando desde el banquillo, ya que ‘Carletto’ confía mucho más en Brahim Díaz, como se volvió a comprobar en el encuentro contra la Unión Deportiva Las Palmas.

No se puede decir que el turco no haya aprovechado sus oportunidades, y siempre que ha ingresado al césped ha dejado muestras de su increíble talento individual y su capacidad para cambiar la dinámica de los partidos gracias a sus jugadas de fantasía, su habilidad para regatear y su puntería. Y no hay que olvidarse que apenas tiene 19 años, por lo que el margen de mejora que tiene por delante es espectacular, y tiene lo necesario para llegar a ser una estrella mundial.

Ancelotti valora muy positivamente las condiciones que atesora en las botas el canterano del Fenerbahçe, y siempre habla maravillas de su actitud, su compromiso y su implicación. Y precisamente por este motivo, no quiere que su evolución quede estancada, algo que sucederá de forma inevitable si no deja el Madrid cuanto antes, para marcharse a otra escuadra en la que pueda ser titular. Y ya se ha encargado de comunicárselo tanto a Güler como a Florentino Pérez.

El presidente está seguro de que el otomano puede llegar a ser un fenómeno y marcar una época, pero también valora con buenos ojos su cesión, para que no sea otro caso de juguete roto.