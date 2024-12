Ancelotti pide a Florentino Pérez que lo eche por indisciplina

El Real Madrid sigue haciendo los deberes en la Liga y ya es el tercer encuentro consecutivo con victoria, aprovechando así los tropiezos del FC Barcelona. Aunque la victoria blanca contra el Getafe fue sin mucha brillantez pero con la efectividad necesaria, las decisiones de Carlo Ancelotti volvieron a demostrar que un jugador no cuenta para nada para el técnico italiano y la situación ha llegado a un límite.

Endrick volvió a quedarse sin minutos ante el Getafe, aunque el partido estaba bastante controlado, y su etapa en el conjunto madrileño está siendo muy polémica. Ancelotti fue preguntado por la falta de minutos del brasileño y el entrenador fue muy directo, asegurando que necesita trabajar para poder entrar al terreno de juego. Un ataque directo al delantero y una petición a Florentino Pérez.

Ancelotti no quiere a Endrick

El brasileño no jugó porque no está haciendo las cosas correctamente y sus compañeros sí. Esas fueron las palabras de Ancelotti después de un nuevo partido donde Endrick se quedó sin pisar el césped. En los últimos 9 partidos, se ha quedado en el banquillo sin jugar en 6 ocasiones, mientras que en los otros encuentros que sí que ha entrado al campo no ha superado ni los 20 minutos de juego.

El atacante no cuenta para Ancelotti y el italiano ya le ha pedido a Florentino Pérez que lo eche por indisciplina. En los entrenamientos no lo está haciendo bien y como ve que no tiene minutos, no se esfuerza lo suficiente para cambiar el rumbo. Eso no lo soporta el entrenador blanco y ha exigido al presidente que le busque otro equipo al futbolista porque no lo quiere ver ni en pintura.

¿Salida en enero?

En ese sentido, Endrick podría marcharse del Madrid en este mercado de invierno. No tiene sitio en la plantilla bajo las órdenes de Ancelotti y no va a jugar muchos minutos más lo que queda de temporada con el italiano en el banquillo. No se ha adaptado al conjunto blanco y con su temprana edad necesita disputar minutos en otro equipo. Por eso, los madrileños podrían cederle en enero para que madurase en otro sitio.