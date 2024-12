Ancelotti pide dos fichajes innegociables a Florentino Pérez para seguir en el Real Madrid

A pesar de las dudas que hay sobre su figura, Carlo Ancelotti sigue planificando la próxima temporada del Real Madrid. Aún no está claro si el técnico italiano continuará siendo el inquilino del banquillo del Santiago Bernabéu, pero de momento, ya ha exigido a Florentino Pérez dos fichajes innegociables que sirvan para reforzar dos posiciones cruciales para la plantilla.

El entrenador blanco sabe las carencias que tiene el equipo y ha pedido que se pongan todos los esfuerzos en paliar los huecos que tiene el conjunto madrileño en el terreno de juego. El primero de ellos es en la defensa y, concretamente, en el lateral derecho, donde el Madrid ha sufrido mucho esta temporada, y el segundo se trata del centro del campo, ya que se necesita urgentemente un relevo para Toni Kroos.

Un lateral derecho con el candidato perfecto

La banda derecha ha tenido muchos problemas este curso y Ancelotti sabe que se necesita a un lateral de nivel para competir bien. Dani Cajarval ha sido el gran hombre en el carril, pero con 32 años, saldrá de una fuerte lesión de rodilla, y Lucas Vázquez no tiene la calidad suficiente para ser el titular. Por eso, el Madrid está intentado fichar a Trent Alexander-Arnold, que acaba contrato con el Liverpool a final de temporada.

Aunque parecía que el inglés tenía las maletas hechas para llegar al Santiago Bernabéu el próximo curso, la situación podría haber cambiado en los últimos días, ya que los de Anfield habrían aumentado su oferta de renovación al jugador y se habrían disipado un poco las dudas acerca de si renovaría su vinculación o no con los ingleses. Aun así, el Madrid lo seguirá intentando, ya que Trent es el candidato perfecto.

Un centrocampista para poder olvidar a Kroos

Por otra parte, uno de los errores más grandes que ha cometido Florentino Pérez en los últimos años ha sido no encontrarle un sustituto a Toni Kroos. El alemán se retiró la temporada pasada y los blancos no acudieron al mercado a buscarle un reemplazo. Ahora, el Madrid está sufriendo su salida, ya que no hay un centrocampista en el equipo que tenga buen pie para lanzar pases largos y sea capaz de organizar el juego.

De momento, no hay un candidato claro como en el lateral derecho, pero han sonado nombres como Martín Zubimendi, de la Real Sociedad, o Vitinha, del PSG. La dirección deportiva seguirá buscando para intentar encontrar al relevo ideal de Kroos, una posición que habrá que reforzar sí o sí.