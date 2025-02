Ancelotti reconoce el error y no volverá a jugar ni un minuto más con el Real Madrid

El Real Madrid consiguió una victoria en el último minuto contra el Leganés que significó la clasificación a las semifinales de la Copa del Rey. El conjunto blanco sufrió mucho, y a pesar de que se puso con un 0-2 a favor en el marcador, los pepineros empataron el partido gracias a una defensa muy floja de los de Carlo Ancelotti. De hecho, el técnico italiano puso un once de circunstancias con algunas sorpresas en él.

Uno de los centrales titulares fue Jacobo Ramón, del Castilla, pero su encuentro fue horrible y demostró estar muy verde para poder jugar aún en el Madrid. Ancelotti tuvo que ponerlo a jugar por las muchas bajas que tenía en la retaguardia, pero ha reconocido el error y no volverá a jugar ni un minuto más, por lo que volverá a poner a Aurelien Tchouameni, aunque no sea su posición natural.

Jacobo Ramón, muy verde para ser titular en el Madrid

El defensa del filial jugó muy nervioso en defensa y los delanteros del Leganés lo superaron con claridad en múltiples ocasiones. Además, cometió el penalti que significó el primer gol de los locales por una mano muy evidente dentro del área y que podría haberse evitado. Le falta experiencia en la élite y en el partido de Copa se ha demostrado que aún no tiene el nivel para jugar en el Madrid.

El conjunto blanco creía que podía ser un central parecido a Raúl Asencio, que tuvo un gran debut, pero su puesta a punto no ha sido nada buena, aunque sea precipitado sacar ya conclusiones. El hecho de no ganar ni un duelo en la primera parte y no verlas venir contra los atacantes rivales fue determinante para saber que no debería jugar más minutos con la camiseta del Madrid, al menos esta temporada.

Ni para el derbi, ni para el Etihad

Además, la titularidad de Jacobo era un examen para saber si también podría haber disputado el derbi de este sábado contra el Atlético de Madrid, así como la eliminatoria contra el Manchester City en la Champions, teniendo en cuenta las bajas que tiene Ancelotti en defensa. Sin embargo, y después de ver su papel contra el Leganés, es inviable que juegue en estos partidos tan importantes para el Madrid.