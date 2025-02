Ancelotti siente verdadera lástima porque es un buen chaval, pero no tiene nivel para seguir en el Real Madrid

El Real Madrid ha tenido muy mala suerte esta temporada con las lesiones, especialmente en la defensa. El conjunto blanco ha perdido muchos efectivos en los últimos meses que ha hecho perjudicar al equipo en la retaguardia. Carlo Ancelotti ha tenido que usar diferentes fórmulas para tener una defensa competitiva, ya que ha habido momentos en los que el italiano no tenía ni a un central disponible del primer equipo.

En verdad, sí que había uno, pero no cuenta nada para el entrenador. Se trata de Jesús Vallejo, uno de los futbolistas apartados del primer equipo. Aunque el zaragozano sigue entrenando y esperando su oportunidad, no tiene minutos en un terreno de juego desde el mes de septiembre del año pasado, cuando Ancelotti lo puso a jugar 11 minutos y casi le costó el encuentro al Madrid.

Ancelotti cree que Vallejo no tiene nivel para seguir en el Madrid

Desde entonces, no ha vuelto a tener opciones de salir al campo e incluso en la Copa del Rey, donde los menos habituales pueden jugar, ha podido hacerlo. El técnico italiano ha confiado en otros futbolistas del filial, como Raúl Asencio o Jacobo Ramón, en vez de apostar por Vallejo. El míster piensa que no tiene nivel para jugar en el conjunto blanco, a pesar de que siente lástima por él porque es un buen chaval.

Por eso, el central acaba contrato a final de temporada con el Madrid y no va a continuar, como ya ha recomendado Ancelotti, aunque ya no sea el inquilino del banquillo del Santiago Bernabéu el próximo curso. Vallejo le ha pedido a Florentino Pérez que le continúe protegiendo y le renueve su vínculo con el club, al menos un año más, ya que no tiene otro equipo a donde ir, pero el presidente se ha negado.

El zaragozano pudo irse en invierno, pero rechazó su salida

Vallejo tuvo oportunidades de salir en el pasado mercado de invierno, ya que algunos conjuntos se interesaron por él, pero el futbolista se negó a salir. Aunque no tiene minutos, está a gusto en la entidad madrileña y prefiere quedarse en el banquillo antes que ir a otro destino.