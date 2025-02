Florentino Pérez le ha pedido que aguante a pesar de la mala relación que tiene con Ancelotti

Algunos jugadores del Real Madrid están muy descontentos con la actuación de Carlo Ancelotti esta temporada. El técnico italiano no está dando demasiadas oportunidades a algunos futbolistas, especialmente a los más jóvenes, que tienen que ver como se quedan en el banquillo en la gran mayoría de los partidos, y si tienen la suerte de salir al campo, solo lo hacen en las segundas partes para jugar un par de minutos.

En ese sentido, Florentino Pérez le ha pedido a uno de ellos que aguante hasta final de temporada y espere hasta conocer el futuro del entrenador. Se trata de Arda Güler, el centrocampista turco. Lleva cuatro partidos consecutivos en el banquillo, sin poder entrar ni un solo segundo, y se está empezando a cansar de la situación. Además, la relación que tiene con Ancelotti no es la mejor del mundo.

Florentino le ha pedido a Arda Güler que espere a que Ancelotti se vaya

Con solo 19 años, el jugador necesita jugar, pero no está teniendo los minutos suficientes en el Santiago Bernabéu. A pesar de que tiene mucha calidad en sus botas y cuando está sobre el césped lo demuestra, no es suficiente para el técnico italiano y no confía demasiado en él. Sólo entra al campo si hay algunos compañeros lesionados o por descanso a las estrellas, pero quitando eso, no tiene oportunidades.

Por eso, el presidente le ha recomendado que aguante un poco más. El futuro de Ancelotti está en entredicho y, de hecho, el máximo mandatario blanco tendría la intención de sustituirlo por Xabi Alonso de cara al próximo curso, por lo que le ha comunicado que espere porque el vasco le va a dar más oportunidades la próxima temporada, algo que Güler desea mucho, ya que tiene ganas de triunfar en el Madrid.

Si el italiano continúa, el turco pedirá irse cedido

Sin embargo, si el italiano acaba quedándose un año más en el banquillo del conjunto madrileño, lo más probable es que el turco pida salir cedido a otro equipo para poder tener más minutos y crecer como futbolista. La decisión se tomará en los próximos meses, cuando se sepa lo que pasará con Ancelotti.