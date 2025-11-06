Ancelotti tenía razón cuando dijo que era un problema en el Real Madrid que Xabi Alonso no sabe gestionar

Xabi Alonso está sufriendo el mismo problema desde el banquillo del Real Madrid que tuvo Carlo Ancelotti en su momento. De hecho, el italiano ya dejó claro que era una situación muy difícil de resolver, y aunque la llegada del tolosarra como nuevo entrenador insinuó que podría traer la solución, la realidad es que el nuevo técnico tampoco lo ha sabido gestionar de lleno.

Se trata de la dupla Vinicius-Kylian Mbappé, una que, en teoría, debería ser de las mejores del mundo, teniendo cuenta que son dos de los futbolistas más importantes del conjunto blanco e incluso del planeta, pero que, a día de hoy, siguen sin conectar juntos sobre el terreno de juego. Se molestan más que se ayudan y no parecen tener ese feeling para conectar jugadas y pases.

El francés ya se ha quejado muchas veces del brasileño sobre su individualismo y que no acaban de congeniar bien sobre el campo, mientras que al revés también ha habido enfrentamientos, ya que a veces, Mbappé suele arrancar desde la banda, precisamente la posición en la que juega Vinicius, y en muchas ocasiones se han pisado, incluso sin darse cuenta verdaderamente.

La realidad es que tanto Ancelotti como Alonso han llegado a la conclusión de que será muy complicado que esta dupla pueda funcionar a largo plazo por las características de ambos jugadores, y aunque se entiende cualquier medida, como ya hizo el italiano y ha intentado el tolosarra en los primeros meses de la temporada, la situación continuará siendo la misma sobre el césped.

Aun así, Alonso está utilizando más a Mbappé, teniendo en cuenta que se ha convertido en la estrella principal del Madrid, por lo que está intentando liberarlo más cuando manda a Vinicius al banquillo, ya que así tiene más libertad en el terreno de juego, algo que le ha pedido el francés en alguna ocasión, aunque esto también haya provocado el enfado del brasileño por sus constantes sustituciones.