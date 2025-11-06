Vinicius no quiere a Xabi Alonso, no hay paz interna, no se hablan, y tiene al vestuario en contra

La relación entre Vinicius y Xabi Alonso está siendo uno de los verdaderos quebraderos de cabeza que está teniendo el Real Madrid esta temporada. La amistad que tienen ambos está completamente rota y es inexistente, teniendo en cuenta todos los episodios polémicos que han sucedido entre los dos en los primeros meses de la temporada y lo que podría suponer de cara al futuro.

Aunque tanto el club como Florentino Pérez han intentado arreglar la situación con reuniones y un cara a cara entre ambos, especialmente después del Clásico, cuando sucedió el tremendo enfado del brasileño, la realidad es que sigue sin haber paz interna y no se hablan, lo que también está provocando un problema considerable dentro del vestuario con los posibles bandos que se puedan crear.

Vinicius y Xabi Alonso no tienen ningún tipo de relación, no se hablan

Y ahí, el jugador es el que sale perdiendo, ya que desde hace tiempo que no tiene apoyos considerables entre la plantilla. Los ha ido perdiendo por su actitud tóxica y su mal comportamiento, tanto hacia los rivales como a sus propios compañeros. Por eso, el vestuario apoya a Xabi Alonso y cree que su entrenador tiene toda la razón del mundo en esta guerra con el delantero.

A día de hoy, a Vinicius solo le apoyan sus compatriotas de la selección brasileña y poco más; fuera de ahí, la relación que tiene con el equipo, especialmente con las estrellas y con los pesos pesados del vestuario, es tan solo futbolística, nada personal, como lo que ha acabado sucediendo con el tolosarra después de sus primeros meses en el banquillo del conjunto blanco.

El vestuario prefiere antes al tolosarra que al brasileño

Por lo tanto, en el Madrid ya se plantean seriamente la continuidad de Vinicius, teniendo en cuenta que no es nada sano que un jugador tenga a prácticamente todo el vestuario en contra y se haya quedado muy solo, además de esta guerra interna que tiene con el técnico, que solo hace que perjudicar los intereses de la entidad madrileña, ya sea en el terreno de juego o fuera de él.