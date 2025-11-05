Mbappé defiende a Xabi Alonso, pero algunos jugadores del Real Madrid tienen dudas, creen que está verde

El aterrizaje de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid el pasado verano despertó una ilusión tremenda en el club y en el madridismo, teniendo en cuenta que llegaba un entrenador joven para empezar una etapa muy prometedora en el conjunto blanco. Y a pesar de que la temporada no está yendo nada mal, en el vestuario hay algunas dudas crecientes con la figura del tolosarra.

Aunque una de las estrellas del equipo y quizá el jugador más importante, como es Kylian Mbappé, defiende a su técnico, la realidad es que algunos futbolistas creen que Alonso sigue estando verde y lejos de llegar a ser un gran entrenador, al menos a día de hoy. Estos pensamientos se multiplicaron después de la derrota del Madrid en Anfield ante el Liverpool en la cuarta jornada de la UEFA Champions League.

Algunos jugadores del Madrid piensan que Xabi Alonso aún está verde

Alonso fue uno de los más criticados por el planteamiento del encuentro del conjunto blanco, teniendo en cuenta que colocó a algunos jugadores en una posición que no era la suya, como Eduardo Camavinga o Fede Valverde, y a pesar de que el uruguayo tuvo un buen partido, el rendimiento del francés en la banda derecha, la demarcación que jugó en la primera parte, fue paupérrimo.

Por eso, algunos futbolistas del Madrid aún creen que le falta mucho por mejorar, y aunque es evidente, teniendo en cuenta que solo lleva pocos años en los banquillos como entrenador, piensan que para el club blanco se necesita un técnico experimentado y que ya lleve muchos años dirigiendo a equipos, y no alguien que necesite tiempo e ir cogiendo experiencia con el paso de las temporadas.

Kylian Mbappé es de los pocos que defiende al técnico tolosarra

Aun así, en el Madrid, al menos en la cúpula con los altos directivos, no existe preocupación con la figura de Alonso y confían totalmente en su proyecto a día de hoy. La situación podría cambiar si los resultados no acompañaran o no se ganara ningún título, pero de momento, el tolosarra es un hombre muy querido dentro de la entidad madrileña.