Vinicius la vuelve a liar en el vestuario con una discusión subida de tono con tres del Real Madrid

Vinicius volvió a estar en el punto de mira en la derrota del Real Madrid ante el Liverpool en el partido correspondiente a la cuarta jornada de la UEFA Champions League (1-0). El brasileño fue de más a menos durante el encuentro, quedando totalmente evaporado en la segunda parte y, además, acabó recibiendo las críticas de sus compañeros en el vestuario por su rendimiento.

Eso provocó una discusión subida de tono entre el jugador y varios integrantes de la plantilla, principalmente las estrellas y pesos pesados del conjunto blanco, como Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Thibaut Courtois. Estos le recriminaron a Vinicius que no estuviera a la altura de un partido como Anfield, especialmente por su actitud pasiva y su constante individualismo del que ya ha sido criticado.

Vinicius tuvo una discusión subida de tono después del partido contra el Liverpool

Por otra parte, también se volvió al aspecto que ha estado sobrevolando al futbolista desde la llegada de Xabi Alonso al banquillo: la necesidad de ayudar a defender y presionar la salida de balón del rival, algo que no sucedió. Por eso, varios jugadores le recriminaron al brasileño que no ayudara a sus compañeros sobre el terreno de juego y se dedicara a hacer la guerra por su cuenta.

Vinicius se enfrentó a Conor Bradley en la banda y el extremo no pudo superarlo ni en un solo momento, con el inglés marcándolo muy en corto durante todo el duelo. Perdió chispa con el paso de los minutos y su contrincante le fue ganando la partida, incluso sacándole una amonestación al jugador del Madrid, algo que tampoco gustó nada ni a sus compañeros ni al cuerpo técnico.

En el vestuario están cada vez más hartos de él por su actitud tóxica

La realidad es que Vinicius está cada vez más solo en el vestuario y tan solo le apoyan sus compatriotas de la selección brasileña. Fuera de ahí, las estrellas y los pesos pesados del conjunto blanco están cada vez más hartos de su actitud tóxica y de su individualismo sobre el césped, ya que solo hace que perjudicar los intereses del Madrid a corto y largo plazo.