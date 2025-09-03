Ancelotti tenía razón, va de fracaso en fracaso después del Real Madrid, lo han vuelto a echar

Carlo Ancelotti ha acabado teniendo razón después de que se realizase una de las operaciones más sonadas en el mercado de fichajes veraniego. El técnico, cuando estaba en el banquillo del Real Madrid, le puso la cruz a un jugador del conjunto blanco, y tras su marcha de la entidad madrileña, ha ido de fracaso en fracaso, ya que lo han vuelto a echar de su último club.

Se trata de Marco Asensio, uno de los futbolistas que fue más mimado por Florentino Pérez en los últimos años y su ojo derecho en el terreno de juego, pero que se ha confirmado que, después de su salida del Madrid, no ha cumplido las expectativas y no ha sabido encontrar un sitio tan bueno como el equipo de la capital española. Ahora, el jugador se ha marchado a Turquía, al Fenerbahçe.

Carlo Ancelotti tenía razón con el futuro de Marco Asensio

Tras llegar a un acuerdo con el PSG, club al que pertenecía el atacante español después de su salida del Santiago Bernabéu, el balear jugará tres temporadas más una opcional en uno de los equipos más históricos de la liga turca, dejando claro que Asensio ya ha quedado lejos de los grandes focos y de las grandes ligas europeas tras un paso muy cuestionable por el conjunto parisino.

Welcome to Fenerbahçe, Marco Asensio! 💛💙



Our Club has reached an agreement with Paris Saint-Germain for the permanent transfer of Spanish midfielder Marco Asensio.



He has signed a 3+1 year contract, committing himself to our Yellow and Navy colours. pic.twitter.com/fSsDYxbpX3 — Fenerbahçe English (@Fenerbahce_EN) September 1, 2025



De hecho, su llegada al PSG parecía una gran oportunidad para él después de que rechazase renovar con el Madrid y se fuese, pero ha sido todo lo contrario. Su experiencia en Francia ha durado menos de lo previsto, y en la última temporada ya estuvo cedido en el Aston Villa, buscando recuperar sensaciones y minutos de juego. Ahora, ha tenido que poner rumbo a Turquía.

El delantero se ha ido a Turquía para jugar en el Fenerbahçe

Sin embargo, en el Fenerbahçe no podrá disputar la Champions, ya que fueron eliminados con José Mourinho en el banquillo y, posteriormente, con la destitución del entrenador portugués. Con 29 años, a Asensio aún le quedan varias campañas en su carrera, pero tendrá que adaptarse a un nuevo entorno y a una nueva liga para intentar recuperar la confianza en el fútbol.