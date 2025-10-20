Arda Güler abre una nueva vía, sociedad con Mbappé con un cambio, entra y sale

Arda Güler se ha consagrado esta temporada como uno de los jugadores más importantes del Real Madrid. El turco ha explotado definitivamente bajo las órdenes de Xabi Alonso y el tolosarra le ha recompensado convirtiéndolo en titular indiscutible, aunque con algunos asteriscos. El centrocampista fue suplente en el partido contra el Getafe y se acabó demostrando que fue un error.

Con la entrada de Jude Bellingham en el once titular, Güler fue el sacrificado, ya que Franco Mastantuono siguió siendo de la partida. Aun así, una vez el turco entró al terreno de juego, volvió a demostrar que su sociedad con Kylian Mbappé es incuestionable, ya que el francés pudo marcar a pase suyo el único tanto del partido que le acabó dando los tres puntos al Madrid en el Coliseum.

Arda Güler debe seguir siendo titular para brillar junto a Kylian Mbappé

Por eso, tanto el vestuario como todo el mundo se está dando cuenta de que Güler tiene que seguir siendo intocable en las alineaciones de Alonso, teniendo en cuenta el nivel que está ahora mismo y lo que produce sobre el césped, especialmente teniendo a Mbappé de socio predilecto. Y ahí, la titularidad del centrocampista podría abrir una nueva vía en los onces del Madrid.

La intención que habría en el conjunto blanco sería mantener a Bellingham y Güler como titulares, por lo que el sacrificado, en esta ocasión, sería Mastantuono. El argentino no acaba de convencer en el vestuario, a pesar de que es uno de los protegidos de Alonso, ya que el técnico le está dando muchas titularidades, aunque su rendimiento no esté siendo para nada excelente en todos los partidos.

Franco Mastantuono podría acabar siendo el sacrificado en el once del Madrid

Por lo tanto, será el entrenador quien deberá decidir los cambios en las alineaciones y, especialmente, de cara a los próximos encuentros que se prevén muy importantes, como serán el de la Juventus en la UEFA Champions League y el Clásico de Liga contra el FC Barcelona del próximo domingo. Ahí, Alonso podría empezar a introducir estas nuevas vías para que Güler siga siendo titular.