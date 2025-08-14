Arda Güler ha necesitado ayuda fuera del Real Madrid

Arda Güler está viviendo el momento más dulce desde que llegó al Real Madrid. El turco se ha ganado la confianza de Xabi Alonso y, de momento, en los pocos partidos que se han disputado bajo las órdenes del tolosarra, el centrocampista ha sido titular en prácticamente todos de ellos, los del Mundial de Clubes y el primer y único de pretemporada, dejando claro que cuenta con él.

Aun así, al futbolista le ha costado mucho llegar a este punto e incluso necesitó ayuda fuera de la entidad madrileña para superar lo mal que lo pasó con Carlo Ancelotti en el banquillo. De hecho, dentro del club le habrían confesado a Alonso que Güler estuvo muy cerca de irse del Madrid, ya que no se veía con ilusión de poder continuar al no tener prácticamente oportunidades de verdad.

Arda Güler no lo pasó bien con Ancelotti la temporada pasada

El italiano no contó con él durante gran parte de la pasada campaña, lo que provocó que el turco se viniera abajo y necesitara ayuda psicológica para evitar que la situación fuese a peor. Ahora, todo es diferente, y Alonso ha decidido confiar en él, algo que el jugador ha agradecido mucho y está demostrando su nivel y su calidad en el terreno de juego, dirigiendo al equipo desde la medular.

Aunque Güler está jugando en una posición que no es la suya, el técnico le ha dado galones en la construcción y el joven futbolista lo está haciendo prácticamente a la perfección. Es feliz en el Madrid y, atravesando su mejor momento, quiere alargarlo durante mucho tiempo, por lo que dará todo lo que tiene para que Alonso siga confiando en él para el centro del campo.

La situación con Xabi Alonso ha cambiado completamente

De hecho, Güler está cubriendo un poco el hueco que ha dejado Luka Modric y ha aceptado el reto de coger el testigo del croata, creyéndose capacitado para dar un paso al frente y, por lo que se ha visto en los últimos partidos, lo está haciendo. En el primer y único encuentro de pretemporada ante el Tirol austríaco, lo demostró a la perfección.