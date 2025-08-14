Xabi Alonso pide al Real Madrid el fichaje del Toni Kroos inglés

Aunque parece que el Real Madrid ya tiene cerrada la plantilla y no hará más fichajes durante lo que queda del mercado veraniego, Xabi Alonso sigue intentando que Florentino Pérez abra un poco más el grifo para poder realizar la última incorporación, que sería la de un centrocampista, una posición que ha ido pidiendo el tolosarra desde su llegada al banquillo del Santiago Bernabéu.

La salida de Luka Modric esta última temporada y la de Toni Kroos hace un par de años aún duelen mucho en el Madrid, ya que existe un hueco en el centro del campo muy difícil de cerrar. Por eso, Alonso habría puesto el ojo en uno de los talentos más prometedores del fútbol inglés y con el que se ha comparado al mismo Kroos: Adam Wharton, jugador de 21 años del Crystal Palace.

Xabi Alonso ha puesto el punto de mira en Adam Wharton

El mediocentro ha irrumpido con fuerza en la Premier League gracias a su madurez táctica y a su capacidad para influir en el juego desde la sala de máquinas, uno de los aspectos que busca el técnico para la medular. Además, su fichaje tendría el beneplácito de Jude Bellingham, ya que conoce al futbolista y lo habría recomendado, convencido de que encajaría a la perfección.

A pesar de que no destaca por su capacidad goleadora, sí que lo hace por ser un generador de juego, algo que ha perdido el Madrid con las salidas del croata y del alemán en los últimos años. Este vacío creativo es el que Alonso quiere llenar desde hace tiempo, pero de momento no ha tenido éxito en hacerlo. Al menos, el tolosarra se ha interesado por uno de los mayores talentos de Inglaterra.

El Crystal Palace no pondrá facilidades al Madrid si acepta venderlo

Aun así, parece un poco complicado que el Madrid pueda hacerse con los servicios de esta joven promesa. El Crystal Palace está viviendo un momento histórico, después de haber ganado sus dos primeros títulos en más de un siglo de vida, como han sido la FA Cup y la Community Shield, y jugará competición europea la próxima temporada. Teniendo en cuenta que no necesita vender, Wharton no está en la lista de transferibles.