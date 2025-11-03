Arda Güler y Bellingham han sido los primeros en saber que está fuera del Real Madrid

Arda Güler y Jude Bellingham son dos de los jugadores más indispensables para el Real Madrid en el centro del campo. Tanto el turco como el inglés son piezas clave para Xabi Alonso en la medular, que ya se ha dado cuenta de que su presencia en el terreno de juego es fundamental en cada partido. Por eso, ambos ya saben que otro futbolista del conjunto blanco está en la rampa de salida.

Se trata de Eduardo Camavinga, uno de los centrocampistas del equipo. El francés sigue adaptándose al estilo de juego que el tolosarra ha implementado en el Santiago Bernabéu, pero lo más probable es que pierda definitivamente su titularidad en el futuro, teniendo en cuenta que una vez Fede Valverde vuelva a la medular, le quitará el sitio a su compañero en el medio.

Eduardo Camavinga podría estar en la rampa de salida del Madrid

El hecho de que Güler y Bellingham ya sean indiscutibles, además de la presencia fija de Aurelien Tchouameni en el pivote, hace que solo quede un sitio en el centro del campo, que en teoría tendría que ser para el uruguayo. Por eso, Camavinga tiene todos los números para ir perdiendo su condición de titular y, a partir de ahí, también podría empezar a entrar en rumores de salida.

La realidad es que el rendimiento del francés no acaba de convencer en los despachos de Valdebebas, que ven como el jugador se ha estancado y no ha demostrado una mejoría sobre el campo desde su llegada al Madrid hace algunas temporadas. La proyección que tenía Camavinga era muy grande, pero no se está viendo un gran nivel en el terreno de juego y eso preocupa.

El francés perderá su condición de titular en el centro del campo

Por lo tanto, y teniendo en cuenta que es probable que Camavinga acabe siendo enviado al banquillo, el Madrid se podría plantear su venta el próximo verano si llegara una oferta interesante. Con el overbooking que hay en el centro del campo, el francés apunta a salir del conjunto blanco si se decide hacer un traspaso importante para reforzar otras demarcaciones del campo.