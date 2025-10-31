Fede Valverde es el primero en saber, después de Xabi Alonso y el presidente, que se va del Real Madrid

Fede Valverde es uno de los capitanes del Real Madrid y uno de los jugadores más importantes del equipo, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Por eso, el uruguayo se habría enterado en el vestuario de que un jugador lo tiene todo preparado para irse del conjunto blanco en el próximo mercado de invierno, en enero, ya que no aguanta más su situación en el club.

Se trata de Endrick, uno de los delanteros que tiene en nómina el Madrid. El brasileño aún no ha debutado esta temporada, ya que no cuenta para Xabi Alonso, y ha decidido marcharse de manera definitiva en los próximos meses. El futbolista está harto y así se lo habría comunicado a Florentino Pérez, a pesar de que ha sido uno de los niños protegidos del presidente desde su llegada.

Endrick ha decidido marcharse del Madrid, harto de Xabi Alonso

El ariete se pasó todo el verano lesionado, por lo que no pudo estar en los primeros partidos del tolosarra al frente del banquillo del Madrid. Eso le perjudicó, ya que en su lugar, entró Gonzalo García, el canterano que tuvo una irrupción tremenda en el Mundial de Clubes y que le permitió hacerse con ficha del primer equipo. A partir de ahí, Endrick se quedó sin sitio en el equipo.

El brasileño no se recuperó hasta mediados de septiembre, pero desde entonces, no ha salido ni un solo minuto al terreno de juego, quedándose en el banquillo de manera constante, en el ostracismo. De hecho, Endrick ha tenido algunos enfados importantes al saber que no saldría al campo, a pesar de que ha estado calentando en algunos encuentros para poder tener sus primeros minutos.

El delantero brasileño no cuenta en absoluto para el técnico tolosarra

Por eso, Endrick ha tomado la decisión definitiva de marcharse del Madrid, ya que ve que no podrá seguir creciendo como futbolista bajo las órdenes de Alonso. Eso sí, el carioca solo quiere una cesión, ya que sigue teniendo la intención de poder triunfar en el conjunto blanco, aunque la presencia del tolosarra podría evitarlo si el técnico continúa los próximos años.