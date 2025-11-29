Arteta le promete que ganará el Balón de Oro si cambia el Real Madrid por el Arsenal

La bomba ha explotado en Londres y Madrid: Mikel Arteta le habría trasladado a Vinícius Júnior un mensaje directo y ambicioso. Si deja el Real Madrid y se suma al proyecto del Arsenal, el técnico español cree que podrá convertirlo en Balón de Oro, colocándolo en el centro absoluto de su proyecto deportivo. Una promesa que, según fuentes cercanas al jugador, ha dejado al brasileño reflexionando sobre su futuro.

Esta temporada, Vinícius ha mantenido un nivel notable, aunque irregular. Ha firmado una cifra respetable de goles y asistencias, pero su impacto ha sido intermitente debido a pequeños problemas físicos y, sobre todo, a su tensa relación con Xabi Alonso. Desde aquella sustitución en el Clásico, que el brasileño interpretó como una humillación, la conexión entre ambos ha quedado dañada. Vinícius siente que el técnico no le da el rol de estrella incuestionable, que sí disfrutan otros compañeros.

El encaje perfecto en el Arsenal

Arteta quiere que Vinícius sea el líder ofensivo de su sistema. Para el técnico español, el brasileño sería el pilar que le falta al Arsenal. Su juego vertical, su capacidad para romper defensas por pura aceleración y su habilidad para decidir partidos encajan a la perfección en el modelo ofensivo de los ‘Gunners’, donde los extremos ocupan un peso decisivo en la estructura.

El técnico cree que, rodeado de jugadores como Ødegaard, Saka o Havertz, el brasileño podría explotar en un contexto que potencia el desborde, la libertad entre líneas y el impacto individual. En Londres, Vinícius sería la estrella indiscutible, sin competir internamente por el foco mediático como sí ocurre en Madrid.

La batalla perdida con Mbappé

Vinícius quiere el Balón de Oro, pero sabe que en Madrid no es fácil. El año pasado, Vinícius peleó con todo por el Balón de Oro, pero la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid ha cambiado el reparto de protagonismo. El francés acapara portadas, premios y jerarquía, dejando al brasileño en un segundo plano.

Arteta utiliza precisamente ese argumento para convencerlo: en el Arsenal sería el número uno, el jugador franquicia y la cara global del proyecto. Vinícius, obsesionado con el Balón de Oro, sabe que esa igualdad imposible con Mbappé podría repetirse año tras año.