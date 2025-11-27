Vinicius pide el sueldo de Cristiano Ronaldo para renovar con el Real Madrid

La continuidad de Vinicius en el Real Madrid es una incógnita absoluta. Las negociaciones para la renovación de su contrato están totalmente paradas, teniendo en cuenta las altas exigencias que habría puesto el brasileño encima de la mesa para renovar y, además, el hecho de que su relación con Xabi Alonso sea completamente inexistente también es un factor a destacar.

Ahora, ha salido a la luz que el extremo estaría pidiendo el sueldo que tenía Cristiano Ronaldo durante su etapa en el club blanco para dar el sí definitivo y continuar en el Madrid. Esta cifra estaría alrededor de los 30 millones de euros netos, la cantidad que percibía el portugués en su momento. Sin embargo, Florentino Pérez se ha negado completamente a darle este dinero a Vinicius.

Vinicius querría 30 millones de euros netos para renovar con el Madrid

El presidente entiende que el carioca necesita un contrato de primer nivel, mejorado al que tiene ahora mismo, pero no va a aceptar chantajes de una de sus estrellas y cree que lo que ha pedido está fuera de mercado, incluso para un jugador de su peso. El máximo mandatario blanco piensa que aceptar esa propuesta podría sentar un precedente peligroso para la escala económica del Madrid dentro del vestuario.

Por lo tanto, Vinicius tendrá que rebajar sus pretensiones si quiere continuar en la entidad madrileña. Aun así, la opción más favorable, a día de hoy, parece que será la de ser agente libre en 2027, que es cuando finaliza su contrato con el Madrid, para poder elegir con libertad su próximo destino, aunque tampoco se descartaría que acabase finalmente renovando con el club blanco ese mismo año.

El brasileño habría pedido un sueldo similar al que tenía Cristiano Ronaldo

Sin embargo, el Madrid tampoco se querrá arriesgar a que el brasileño pueda finalizar su contrato dentro de dos años y ser libre de negociar con cualquier otro equipo de manera libre, por lo que si su renovación no se acaba firmando en los próximos meses, la dirección deportiva podría colocarlo en el mercado el próximo verano, en 2026, para ver qué cantidad económica podría sacar por su traspaso.