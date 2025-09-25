Aumenta la presión para que Xabi Alonso lo quite del once titular del Real Madrid contra el Atlético

Xabi Alonso ya está pensando seriamente en el derbi madrileño que disputarán Real Madrid y Atlético de Madrid este sábado. Después del gran papel del equipo en la victoria contra el Levante, que permite al conjunto blanco continuar al frente de la Liga con un pleno de triunfos, el Estadio Metropolitano será el escenario donde se jugará el primer duelo entre ambos de la temporada.

A partir de ahí, algunos jugadores del Madrid le habrían pedido al técnico que quite a un futbolista del once titular, ya que no lo quieren ver ni en pintura, especialmente en la defensa, porque luego tienen que arreglar sus errores. Se trata de Raúl Asencio, uno de los centrales de la plantilla que está empezando a tener más minutos con los problemas que hay en la zaga.

En los últimos encuentros, el canterano ha vuelto a tener oportunidades bajo las órdenes de Alonso, pero sigue sin convencer, con un rendimiento cuestionable. De hecho, jugadores como Dean Huijsen o Álvaro Carreras han aumentado la presión al tolosarra para que evite al canario y no sea titular en el derbi madrileño, ya que no quieren estar pendientes también de su espalda.

Asencio ha podido jugar en los últimos partidos gracias a algunas lesiones en la retaguardia y algunas sanciones. Sin embargo, cuando todo el mundo esté sano y no haya ningún problema en defensa, es bastante improbable que vuelva a tener los minutos que está teniendo a día de hoy, ya que ha participado en los últimos cuatro enfrentamientos, mientras que se había quedado sin jugar en los primeros tres del curso.

El canario no acaba de convencer a Alonso y así se lo hizo saber en su momento. Le comunicó que tenía que mejorar bastante para poder tener oportunidades serias en el terreno de juego, y aunque ahora las está teniendo, es porque el entrenador no tiene más remedio ante los problemas en la zaga. Aun así, el técnico le seguirá teniendo un ojo puesto al defensa y está por ver si será titular contra el Atleti.