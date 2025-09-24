Xabi Alonso no se esconde, está sentenciado, no volverá a ser indiscutible, está fuera del Real Madrid

Xabi Alonso es un entrenador con mano dura y, por eso, el tolosarra le ha dejado claro a un jugador del Real Madrid que está totalmente sentenciado y será muy complicado que pueda tener minutos. Así lo demostró el técnico en la última goleada del conjunto blanco en la Liga ante el Levante (1-4), dejándolo en el banquillo a pesar de la defensa de circunstancias que colocó sobre el campo.

Se trata de David Alaba, uno de los defensas del equipo que no cuenta en absoluto para Alonso. De hecho, el vasco decidió alinear a un jugador fuera de su posición natural, como fue el caso de Álvaro Carreras, ya que el lateral tuvo que jugar de central, para evitar que el austríaco entrase en el terreno de juego y se colocase en el eje de la zaga, teniendo en cuenta que no quiere verlo en el césped.

A pesar de que tanto el Madrid como el mismo Alonso intentaron que Alaba se fuera el pasado mercado de verano, ya que no entraba en los planes del entrenador y, además, es uno de los que más cobra de la plantilla, el austríaco decidió quedarse una última temporada en la entidad madrileña y quería ganarse la confianza del tolosarra, pero se ha visto que no está siendo el caso.

El hecho de que el técnico utilizara una defensa de cuatro con muchos asteriscos, ya que Raúl Asencio fue el lateral derecho, con Dean Huijsen y Carreras como pareja de centrales y Fran García en la banda izquierdo, dejó claro que Alaba no tiene un sitio en el Madrid. A pesar de que acabó saliendo en los últimos minutos ante el Levante, el austríaco no jugará mucho más.

Por lo tanto, Alaba está viviendo sus últimos meses en el Madrid, ya que se le ha comunicado que no se le renovará su contrato, que finaliza a final de temporada, el 30 de junio de 2026. El conjunto blanco ha llegado a la conclusión de que su etapa ha finalizado, así como la de Alonso, ya que el austríaco ha caído al ostracismo más absoluto del banquillo.