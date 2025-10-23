Aumentan las dudas en el vestuario del Real Madrid sobre Xabi Alonso

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid en sustitución de Carlo Ancelotti generó mucha ilusión en el club blanco y también en el madridismo. Significaba el comienzo de una nueva etapa, después de todo lo que había conseguido el italiano, y un cambio de aire fresco para un equipo que lo necesitaba. Sin embargo, después de los primeros meses de temporada, la situación no es tan positiva.

La realidad es que están aumentando las dudas en el vestuario del Madrid sobre el técnico, teniendo en cuenta que el juego del equipo no está siendo increíble y está sufriendo en algunos partidos donde no debería hacerlo. Los jugadores saben que también están viviendo un proceso de adaptación, pero no ven muchos cambios respecto a lo que había con Ancelotti en el banquillo.

Hay algunas dudas en el vestuario del Madrid sobre Xabi Alonso

Además, se cree que el Madrid ha subido considerablemente su nivel con los fichajes realizados en el mercado del pasado verano, especialmente en la defensa, pero de momento, no se está notando en exceso. El conjunto blanco no juega a nada y algunas voces ya están empezando a apuntar a Alonso de manera seria, teniendo en cuenta la gran calidad que hay en el terreno de juego.

Esto no quiere decir que el entrenador esté en la cuerda floja, ni mucho menos, todo lo contrario. En el club confían mucho en el vasco y creen que es el técnico ideal para este proyecto del Madrid, pero también quieren ver un cambio considerable en los próximos meses, especialmente en el juego, ya que ahora se encuentra un poco estancado en lo mismo del año pasado.

El juego del conjunto blanco no ha sufrido cambios respecto al año pasado

Alonso ya dejó claro en sus primeros días en el Madrid que todo esto sería un proceso de adaptación, donde los jugadores deben ir conociendo el estilo de juego que quiere aplicar sobre el césped. Aun así, a día de hoy, no se ha visto un gran cambio, lo que empieza a preocupar dentro del vestuario y también en los despachos, aunque haya confianza absoluta en el tolosarra.