Mbappé va de cara, se siente con galones, y le dice a Xabi Alonso a quien no quiere en el Clásico

Kylian Mbappé se ha convertido esta temporada en el jugador más importante del Real Madrid. El francés se ha erigido como la primera espada del conjunto blanco y en el rol de estrella absoluta, por delante de los demás futbolistas. Por eso, el ariete ha ido de cara con Xabi Alonso, sintiéndose con galones, y le ha comunicado a quien no querría al lado de cara al Clásico del próximo domingo.

El delantero le ha contado las preferencias que tendría para el partido contra el Barça de Liga, y es que el francés no quiere a Rodrygo Goes en la alineación titular. Mbappé cree que no está a su mejor nivel, como se demostró en el encuentro ante el Getafe, donde tuvo un nulo impacto en el juego. El brasileño no está teniendo unos primeros meses de curso sencillos y se le está viendo en el campo.

Mbappé le ha pedido a Xabi Alonso que Rodrygo no juegue en el Clásico

Y ahí, Mbappé prefiere que otro jugador ocupe su lugar en el once, ya sea Vinicius o incluso Franco Mastantuono. A pesar de que la relación que tiene con el carioca no es la mejor, sabe que tiene más calidad que su compatriota, por lo que, aunque tampoco esté muy cómodo compartiendo el campo, piensa que, para los intereses del Madrid, sería mejor que estuviera él o el argentino.

El francés se ha ganado el derecho a hablar de este tipo de cosas con Alonso, ya que es el máximo goleador del equipo y ya le ha sacado las castañas del fuego al Madrid en un par de ocasiones en los primeros encuentros de la campaña, demostrando que se ha convertido en el jugador más importante de la plantilla y quien tiene más galones, tanto dentro como fuera del vestuario.

El francés prefiere a otros jugadores sobre el terreno de juego

Por lo tanto, ahora será decisión del tolosarra respecto a si hace caso o no a su estrella, teniendo en cuenta que lo mejor para el Madrid sería tener contento a Mbappé, quien es el más importante en el terreno de juego. Aun así, Alonso tampoco quiere que sus jugadores le hagan las alineaciones, por lo que es posible que tome su propia decisión.