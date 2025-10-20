Bellingham abre el debate en el vestuario del Real Madrid, genera dudas, el problema va a más

Jude Bellingham preocupa y mucho en el Real Madrid. El centrocampista volvió al once titular de Xabi Alonso en la visita del conjunto blanco al Coliseum, en el partido contra el Getafe, pero el inglés no estuvo, de nuevo, a su mejor nivel, lo que ha abierto completamente el debate en el vestuario de la entidad madrileña, ya que genera dudas y el problema está yendo mucho más allá.

A pesar de que ha tenido tiempo para recuperarse físicamente de la operación en el hombro que se realizó el pasado verano y por la que volvió un mes antes de lo previsto, sorprendiendo al cuerpo médico, la realidad es que Bellingham sigue muy lejos de un estado físico óptimo, por lo que hay voces que se preguntan si ha sido un error que volviera más pronto de lo que se había establecido.

Jude Bellingham preocupa en el vestuario del Madrid

El inglés, ahora mismo, y según algunos de sus compañeros, está restando más que sumando sobre el campo. Aunque sea una de las estrellas del equipo y su importancia, tanto dentro como fuera del terreno de juego, sea crucial para los intereses del Madrid, ahora mismo su presencia dificulta mucho el juego del conjunto blanco, ya que los jugadores tienen que trabajar el doble para cubrirlo.

De hecho, algunos futbolistas creen que Bellingham no debe ser titular hasta que tenga un estado físico óptimo y vuelva a su mejor nivel, a pesar de que esto aún podría tardar semanas o incluso meses. Aun así, Xabi Alonso piensa que el rol que tiene el centrocampista es muy importante, por lo que debería ser titular por decreto, aunque no esté al 100%, como se ha visto desde su retorno.

El centrocampista inglés sigue sin estar a su mejor nivel

Por lo tanto, está por ver si Bellingham mejorará a lo largo de los partidos su nivel o seguirá siendo un jugador que reste más que sume en el campo, algo que no beneficiaría nada al Madrid, teniendo en cuenta que se vienen encuentros importantes en las próximas semanas, como el de la Juventus en la UEFA Champions League o el Clásico de Liga ante el FC Barcelona del próximo domingo.