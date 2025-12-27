Bellingham está negociando con el Manchester United

El Real Madrid se enfrenta a uno de los escenarios más llamativos del mercado: Jude Bellingham está en negociaciones avanzadas con el Manchester United. Aunque el mediocampista inglés sigue siendo una de las grandes estrellas del conjunto blanco, varios factores han hecho que se abra una puerta en Old Trafford. Según informes recientes, el United mantiene un interés real en fichar a Bellingham, aunque el elevado coste, estimado en torno a 150 millones de euros más variables, hace que la operación sea compleja pero no imposible para el club inglés a largo plazo.

Bellingham, quien llegó al Madrid tras un histórico fichaje procedente del Borussia Dortmund, ha tenido un rendimiento notable pese a una segunda temporada algo más discreta de lo esperado tras su cirugía de hombro en verano. Sin embargo, en la Casa Blanca hay voces que consideran que su rol no encaja del todo en la idea actual de Xabi Alonso, que prioriza equilibrio táctico, presión colectiva y versatilidad en varias fases del juego, algo que según esa lectura, no se compagina del todo con el estilo de juego que ofrece el inglés.

Nico Paz, el relevo natural

Mientras Bellingham podría estar cerca de vestir la camiseta del Manchester United, el Real Madrid ya piensa en su relevo y futuro inmediato: Nico Paz. El canterano madridista explota esta temporada en el Como 1907 de la Serie A, donde ha brillado de forma destacada. Paz, centrocampista ofensivo de 20 años formado en La Fábrica, se ha hecho habitual en el 11 del equipo italiano y ha combinado goles y asistencias que han llamado la atención de muchos clubes.

Paz fue traspasado al Como en 2024 por unos 6 millones de euros, con el Real Madrid, guardándose el 50% de sus derechos y una opción de recompra escalonada hasta 2027. Este verano la opción de regreso sería relativamente económica para un club de la magnitud madridista, rondando 9 millones de euros si se ejecuta en 2026.

Mayor creatividad al centro del campo

Lo que puede aportar Nico Paz al centro del campo del Madrid es un perfil más creativo y técnico, con libertad para moverse entre líneas, buen manejo de espacios y capacidad para conectar con extremos y mediapuntas. Eso contrastaría con el papel más físico y de llegada de Bellingham, aportando una dinámica distinta al eje madridista.

Mientras Bellingham puede estar cerca de Inglaterra, el Real Madrid prepara la vuelta de una de sus mayores promesas con la vista puesta en renovar su centro del campo de cara a una temporada que promete grandes cambios.