Bellingham, harto, es quien se ha quejado al presidente de que el Real Madrid juega con diez

El Real Madrid perdió prácticamente todas las opciones de ganar la Liga tras caer en el último Clásico de la temporada contra el FC Barcelona. Los blancos empezaron bien el partido y se pusieron con un 0-2 a favor en el marcador, pero el Barça remontó en los primeros 45 minutos y en la segunda parte no pudieron volver a darle la vuelta al encuentro. Después del enfrentamiento, algunos jugadores fueron señalados.

Jude Bellingham, uno de los futbolistas más importantes del Madrid, estuvo bastante desaparecido durante todo el duelo y no pudo destacar ante un centro del campo azulgrana mejor posicionado y con más nivel. No fue el mismo jugador de los Clásicos del año pasado y se le notó que esta no está siendo su temporada. Aun así, el inglés se quejó a Florentino Pérez del rendimiento de un compañero suyo.

Bellingham se quejó a Florentino del nivel de Fran García

Tras el pitido final, el centrocampista habló con el presidente y le dejó claro que está harto, ya que el Madrid juega con 10 siempre que él está en el campo. Bellingham señaló claramente a Fran García y la ineficacia del lateral izquierdo cada vez que está en el terreno de juego, ya que los delanteros rivales lo superan en cada momento, como hizo Lamine Yamal en el Clásico.

El canterano tuvo que bailar durante todo el encuentro con el extremo de Rocafonda y no salió bien parado en prácticamente ninguna ocasión, ya que el jugador del Barça hizo lo que quiso con él y estuvo muy cómodo durante todo el partido, llegando en varias ocasiones a la línea de fondo sin encontrar resistencia por parte de un Fran García que se vio muy superado e incómodo.

El inglés quiere que haya refuerzos en la banda izquierda después de Trent

Bellingham le ha hecho saber a Florentino que necesitan un lateral izquierdo de nivel para la próxima temporada para poder tener opciones de ganar grandes cosas el año que viene. El inglés está muy contento con la llegada de su compatriota, Trent Alexander-Arnold, y cree que, después de un refuerzo en la derecha, toca un fichaje en la izquierda.