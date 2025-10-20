Bellingham le pone la cruz, no lo quiere en el once del Real Madrid, no se siente a gusto, pero es intocable

Jude Bellingham volvió al once titular del Real Madrid en la victoria contra el Getafe en su visita al Coliseum (1-0). El inglés recuperó la titularidad después del parón de selecciones, teniendo en cuenta que ha estado trabajando muy duro en Valdebebas para recuperar su estado físico. Aun así, no acaba de estar del todo bien y, además, tampoco está cómodo con otro jugador.

Se trata de Franco Mastantuono, uno de los fichajes más ilusionantes que el Madrid hizo el pasado verano. El argentino volvió a salir de inicio un partido más, ya que se ha convertido en alguien intocable para Xabi Alonso, pero no acaba de convencer entre sus compañeros, ya que no lo ven como alguien increíble para que se haya convertido en alguien indispensable para el equipo.

Jude Bellingham no está cómodo con Mastantuono en el campo

Bellingham no se siente a gusto con él en el campo y no lo quiere en el once. Así se lo habría dejado caer a Alonso durante este parón de selecciones, en los entrenamientos en Valdebebas, ya que el inglés piensa que el Madrid tiene mejores armas y que Mastantuono, que solo tiene 18 años y muy poca experiencia, sería mejor desde el banquillo. Pero de momento, el tolosarra no cambiará.

Aun así, está por ver si el entrenador hará cambios en el once de cara al Clásico de Liga contra el FC Barcelona. De momento, Mastantuono seguirá siendo titular por decreto, algo que, además de Bellingham, tampoco gusta a otros jugadores que, en teoría, están luchando con él por la titularidad, como Brahim Díaz o Rodrygo Goes, que no entienden el porqué de tantos minutos para el argentino.

El argentino volvió a ser titular un partido más con el Madrid

El retorno de Bellingham podría significar un cambio drástico para el extremo, ya que un jugador deberá salir del once titular. Sin embargo, el sacrificado, al menos para el partido contra el Getafe, fue Arda Güler, una decisión que ya se vio que fue errónea por parte de Alonso, ya que la magia del turco volvió a ser decisiva en la victoria del Madrid, mientras que el partido de Mastantuono volvió a ser cuestionable.