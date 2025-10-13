Bellingham, lío y gordo en el vestuario del Real Madrid, aumentan las sospechas

La figura de Jude Bellingham preocupa y mucho en el Real Madrid. El inicio de temporada del inglés ha sido muy criticado, a pesar de que hace poco que ha vuelto de la operación en el hombro que se realizó el pasado verano. Aunque el centrocampista pudo volver antes de tiempo ante el asombro del cuerpo médico, su estado de forma está siendo muy cuestionable después de las primeras semanas.

De hecho, el jugador habría perdido la titularidad, ya que Xabi Alonso no lo ve al 100% para que sea uno de los futbolistas que lideren el centro del campo. Aun así, la intención que tendría Bellingham sería la de ser titular en el Clásico de Liga ante el FC Barcelona de dentro de dos semanas, por lo que el tolosarra deberá tomar una decisión acerca de su presencia en el once.

Jude Bellingham quiere ser titular en el Clásico contra el Barça

Esto ha provocado que en el vestuario no se esté viendo del todo bien la situación del inglés, teniendo en cuenta que no está a su mejor nivel y, aun así, podría acabar siendo titular por decreto en un encuentro tan importante como será el partido ante el Barça. En el derbi madrileño contra el Atlético de Madrid ya fue titular y se demostró que fue un error, ya que no estaba al 100%.

Aunque Alonso no quiere repetir el mismo fallo, tiene claro que Bellingham debería ser titular en un choque tan transcendental para la competición doméstica como será un Clásico, aunque aún estemos prácticamente a principios de temporada. El inglés ya ha dejado claro que hará todo lo posible en estas dos semanas para acabar de recuperarse físicamente, pero está por ver si se producirá este cambio.

Xabi Alonso deberá decidir si darle la titularidad o no al centrocampista inglés

Algunos futbolistas que comparten posición con la estrella del Madrid y, por ende, competencia en el terreno de juego por minutos, creen que no se está siendo del todo justo, ya que Bellingham está lejos de su mejor nivel, mientras que otros tienen que trabajar de más para demostrarle a Alonso que pueden tener oportunidades sobre el campo.