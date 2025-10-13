Endrick, duda, Xabi Alonso le ha pedido que siga, pero no juega y tiene dos ofertas para salir en enero

Endrick está viviendo un inicio de temporada muy complicado en el Real Madrid. A pesar de que ya está recuperado de la lesión que le obligó a parar durante todo el verano y provocó que no pudiera jugar el Mundial de Clubes, el brasileño aún no ha debutado este curso con el conjunto blanco. Aunque ha entrado en la convocatoria en los cinco últimos partidos, no ha tenido minutos.

Xabi Alonso ya le avisó que sería muy complicado que tuviera oportunidades y esto lo está demostrando, teniendo en cuenta que es el último delantero de la plantilla, incluso por debajo de Gonzalo García, por lo que su situación es muy delicada, tanto para el presente como el futuro. Y ahí, Endrick se está planteando seriamente abandonar el Madrid de cara al mes de enero.

En un principio, el tolosarra le ha pedido que continúe para tener fondo de armario, a pesar de que no contará mucho con él y solo acabará jugando encuentros intrascendentes, como los de la Copa del Rey, o los que ya estén completamente decididos. Sin embargo, el carioca cree que puede hacer mucho más sobre el terreno de juego y quiere garantías de que tendrá más participación.

A partir de ahí, el ariete tendría dos ofertas para salir en el mercado de invierno. Endrick ya estuvo a punto de marcharse cedido el pasado verano a la Real Sociedad, pero su lesión echó por tierra la operación. Ahora, el conjunto donostiarra podría volver a interesarse por él, mientras que otro equipo de la Liga también habría preguntado en los despachos del Santiago Bernabéu.

La realidad es que Endrick va a tener muy complicado jugar en el Madrid, por lo que lo más ideal para él sería que se marchara a préstamo a otro equipo donde fuera titular indiscutible. En la entidad madrileña no va a ser posible, teniendo en cuenta el overbooking que tiene Alonso en la delantera, más aún cuando hay prácticamente los jugadores más importantes del equipo en esas posiciones.