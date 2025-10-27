Bellingham marca y no celebra el gol, retratado; Xabi Alonso tiene nuevo lío en el vestuario del Real Madrid

Jude Bellingham fue uno de los jugadores más destacados en el terreno de juego del Santiago Bernabéu durante el Clásico que enfrentó al Real Madrid y al FC Barcelona el pasado domingo. El inglés volvió a demostrar su mejor versión sobre el campo, después de un mal rendimiento en las últimas semanas, dejando claro que había vuelto definitivamente al nivel que tiene acostumbrado a todo el mundo.

A pesar de que el centrocampista marcó el segundo gol del Madrid en la primera parte, Bellingham no quiso celebrarlo. Este gesto fue un toque de atención a Xabi Alonso, teniendo en cuenta que el inglés ha tenido que luchar la titularidad en los últimos partidos y, además, lo ha hecho con un jugador que no ha demostrado nada prácticamente, como es Franco Mastantuono.

Bellingham no celebró su gol en el Clásico para darle un toque de atención a Alonso

Por eso, Bellingham se quiso encargar de dejar retratado al tolosarra y de advertirle que habrá nuevo lío en el vestuario del conjunto blanco si la situación continúa siendo la misma. El partido del inglés fue imperial, regalando el primer gol, marcando el segundo y provocando un penalti en la segunda parte, aunque este fue fallado por Kylian Mbappé después de forzar unas manos de Eric García.

El centrocampista dejó claro que ha vuelto y lo hizo en una gran cita como es el Clásico contra el Barça. El jugador ha vuelto al 100% de manera definitiva y así se lo hizo saber a Alonso con su celebración: no quiere volver a ser suplente en el Madrid, como le ha pasado en algunos encuentros en estos primeros meses de temporada. Aun así, su nivel también había sido muy cuestionable.

El centrocampista inglés no ha estado cómodo con las decisiones del técnico

Por lo tanto, está por ver si la reacción de Alonso será mantener de manera indefinida a Bellingham en el once titular. El tolosarra ya le advirtió al centrocampista que, si quería un sitio de inicio, tenía que ganárselo, especialmente en el campo. Dicho y hecho, teniendo en cuenta el partido del inglés en el Clásico, por lo que el técnico deberá darle lo que le prometió en su momento.