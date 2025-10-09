Xabi Alonso le aconseja que salga del Real Madrid, pero se niega

Xabi Alonso está teniendo dificultades para darle minutos a todos los jugadores del Real Madrid. Aunque unos se lo merezcan más que otros, el tolosarra no tiene tiempo suficiente para dar oportunidades a todo el mundo y, por eso, ha ido aconsejando a algunos de estos futbolistas que lo mejor para ellos sería que se marcharan del conjunto blanco para seguir creciendo en otro equipo.

Uno de estos es Gonzalo García, uno de los canteranos más prometedores que ha tenido el Madrid en los últimos años. El ariete se hizo con un hueco en el primer equipo tras su gran irrupción en el Mundial de Clubes el pasado verano, lo que provocó que Alonso le diera ficha con los mayores y le prometió minutos en ataque. Aun así, la situación está siendo muy diferente.

Xabi Alonso le ha recomendado a Gonzalo García que salga para tener más minutos

Solo ha sido titular en un partido desde el inicio de la temporada, mientras que en los otros que se ha quedado en el banquillo, no ha estado más de 20 minutos sobre el césped o incluso se ha quedado sin la posibilidad de salir al campo. Unas participaciones que reflejan el poco protagonismo que está teniendo Gonzalo en el Madrid, algo terrible para un jugador de 21 años.

Por eso, Alonso le ha recomendado que lo mejor para todas las partes es que se marchara cedido a otro equipo donde sí que pudiera jugar y crecer, ya que aunque lo ve como un futbolista de mucho futuro para el Madrid, actualmente no le puede dar minutos de calidad en el Santiago Bernabéu, lo que está retrasando su crecimiento y su madurez en el terreno de juego.

El ariete prefiere quedarse en el Madrid sin jugar

Sin embargo, y de momento, Gonzalo no tiene ningún interés en marcharse del conjunto blanco y seguirá luchando para tener oportunidades bajo las órdenes del tolosarra. De hecho, en una entrevista en la concentración de la selección española sub-21, el ariete ya ha dejado claro que su primera opción siempre ha sido quedarse en el Madrid, a pesar de que no pueda jugar lo que desea.