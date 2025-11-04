Bellingham no tiene buena fama en un sector del vestuario del Real Madrid

Jude Bellingham es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid y uno de los pesos pesados en el vestuario. A pesar de que tan solo tiene 22 años y está cumpliendo su tercera temporada en el conjunto blanco, el inglés ya es uno de los más indispensables y una de las estrellas del equipo. Sin embargo, el centrocampista no tiene muy buena fama dentro de la plantilla.

Algunos futbolistas opinan que tiene fama de niño mimado y protegido de Xabi Alonso, especialmente cuando Bellingham se recuperó de su lesión en el hombro, ya que seguía jugando a pesar de que no se lo merecía. Ahora mismo, ha vuelto prácticamente a su mejor nivel y merece estar en el terreno de juego, ya que es uno de los mejores del mundo, pero antes no.

Jude Bellingham no acaba de ser bien visto en el vestuario del Madrid

Esto es un secreto a voces en el vestuario del Madrid, que en su momento pensó que el inglés no se estaba mereciendo tener minutos, ya que no estaba al 100% físicamente y lastraba al equipo. Aun así, el tolosarra lo colocaba igual sobre el campo, algo que no gustaba a varios jugadores del conjunto blanco, que lo veían injusto y un trato discriminatorio hacia la plantilla.

El técnico ve a Bellingham como uno de los líderes del Madrid después de que el centrocampista haya sacado su mejor versión en los últimos partidos, especialmente de cara a portería, donde ya se ve a un jugador similar al de su primer año en el Santiago Bernabéu. El inglés ha vuelto a ser una de las figuras del conjunto blanco después de un inicio de temporada muy complicado.

El centrocampista inglés no tiene buena fama para un sector de jugadores

A pesar de que ha vuelto a tener un gran rendimiento sobre el césped, el mediocentro no acaba de caer bien por este favoritismo que tiene Alonso hacia él y ha perdido algunas amistades dentro del vestuario del Madrid. Algunos jugadores ya no lo ven de la misma forma que lo hacían de antaño, y eso se ha acabado notando dentro de la entidad madrileña.