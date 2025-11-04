Xabi Alonso no es Ancelotti, primer mercado de invierno, tres despidos, no volverán a jugar con el Real Madrid

Xabi Alonso ha aterrizado en el banquillo del Real Madrid con mano dura y, por eso, el técnico ya está planificando la salida de varios jugadores del conjunto blanco de cara al mercado de invierno. El tolosarra no es como Carlo Ancelotti y ya ha dejado claro que no volverán a jugar con el equipo si no mejoran su nivel y, a partir de ahí, podrían ser vendidos en enero de manera definitiva.

Es el caso de futbolistas como Dani Ceballos, Ferland Mendy y Endrick, que serán colocados en el mercado para que se puedan marchar del Madrid. El caso más evidente es el del brasileño, que a pesar de que debutó por fin esta temporada en el último partido de Liga, sigue sin contar para Alonso, por lo que lo más probable es que haga las maletas y se marche cedido.

Xabi Alonso ya ha planificado la marcha de tres jugadores del Madrid

Con la más que segura marcha del ariete, otros dos jugadores, como el andaluz y el francés, también tienen las puertas de salida abiertas. El centrocampista no acaba de convencer al entrenador y su rendimiento sobre el terreno de juego cuando ha tenido las oportunidades para salir al terreno de juego no ha acabado de convencer, por lo que Alonso no tendrá problemas en dejarlo ir.

Por otra parte, el lateral izquierdo está completamente descartado por parte del cuerpo técnico y el Madrid no dudará en buscarle una salida en el mercado de invierno. A pesar de que ya está recuperado del calvario de lesiones que vivió a partir del final de la temporada pasada, Mendy no cuenta para el técnico y se le buscará un equipo de manera inmediata en los próximos meses.

El técnico tolosarra no cuenta con ellos para el futuro

Aunque en enero es mal momento para desprenderse de jugadores, a pesar de que no cuenten para el míster, Alonso no quiere que este tipo de futbolistas que no juegan y no tienen minutos sean perjudiciales para el vestuario, por lo que para evitar esto, se les abrirá la puerta de salida de par en par.