Bellingham, problema, y gordo, en el Real Madrid, el equipo médico confirma las sospechas

Jude Bellingham no ha podido empezar la temporada con el Real Madrid después de que fuese operado de sus problemas en el hombro el pasado mes de julio. En un principio, el centrocampista no tenía pensado volver hasta noviembre, tres meses después del inicio del curso, pero el equipo médico ha confirmado las sospechas y el caso se ha convertido en un problema muy gordo.

Principalmente, para Xabi Alonso, ya que según está yendo la recuperación del inglés, Bellingham podría volver a los terrenos de juego dentro de poco, mucho antes de lo previsto. Concretamente, en el próximo derbi madrileño contra el Atlético de Madrid, que se disputará el último fin de semana de este mes de septiembre en el Metropolitano, por lo que estaría a pocas semanas de regresar.

Jude Bellingham podría volver antes de lo previsto a los terrenos de juego

A pesar de que Bellingham es uno de los jugadores más importantes del Madrid y será una pieza clave en los esquemas del entrenador, su regreso podría suponer un problema importante para el tolosarra. Hasta ahora, Arda Güler ha ocupado su puesto en el centro del campo, pasando a tener un rol más de organizador del juego y, de momento, lo ha hecho a las mil maravillas.

El turco se ha ganado el derecho a seguir teniendo protagonismo y a ocupar su sitio en el once, por lo que Alonso deberá decidir cuál será el futbolista sacrificado para dar entrada a Bellingham, teniendo en cuenta que el centrocampista será titular por decreto cuando pueda volver al 100% de su operación en el hombro. Por lo tanto, y a pesar de su buen nivel, Güler podría acabar siendo el señalado.

Xabi Alonso tendrá el problema de decidir si mantiene a Arda Güler en el once

La decisión final será del técnico, que deberá poner encima de la mesa los pros y los contras de cada caso, teniendo su primer examen de la temporada en las rotaciones que haga del equipo. Aunque el inglés es una pieza insustituible dentro de la plantilla y el Madrid ya lo ha echado de menos en este inicio de temporada, otros jugadores, como el propio Güler, están apretando fuerte.