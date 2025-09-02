Xabi Alonso, muy duro, no lo quiere en el Real Madrid, será el primero en salir en enero, no jugará más

Con el mercado de fichajes veraniego ya cerrado, Xabi Alonso ya conoce a la plantilla que tendrá a su disposición en el Real Madrid para la temporada. Sin embargo, el tolosarra no ha quedado del todo conforme con el equipo, ya que quería realizar alguna salida más de jugadores con los que no cuenta para el curso. De hecho, la historia se podría repetir durante el mes de enero.

El técnico ha dejado claro a la dirección deportiva que hay un futbolista con el que no cuenta y no quiere en el Madrid, por lo que es posible que acabe siendo el primero en salir en el mercado de invierno, ya que tendrá muy difícil tener minutos de calidad en los próximos meses. Se trata de Ferland Mendy, uno de los tres laterales izquierdos que tiene Alonso bajo sus órdenes.

Ferland Mendy podría ser la primera baja del Madrid en el mes de enero

La llegada de Álvaro Carreras provocó que en la banda izquierda hubiera un overbooking serio, con la presencia del francés y también de Fran García. Aunque la intención del club y del entrenador era que uno de los dos últimos saliera, al final se han acabado quedando, ya sea por la falta de ofertas o porque han decidido no salir del Madrid y luchar por un sitio en los esquemas de Alonso.

Aun así, y aunque de momento el nuevo fichaje lo ha jugado todo en las tres primeras jornadas de Liga, el vasco tiene claro que necesitará descanso y, ahí, entrará Fran García, quien en teoría deberá ser el suplente del canterano. Eso pondrá en un muy mal lugar a Mendy, ya que será el tercer lateral izquierdo y, por lo tanto, no tendrá ninguna oportunidad de salir al terreno de juego.

El lateral francés no cuenta para Xabi Alonso

Esto implica que el francés tenga que ser vendido sí o sí en el mes de enero, ya que Alonso no quiere tener una posición tan repetida en la plantilla. Doblada sí, pero que haya tres jugadores que compartan la misma demarcación es un verdadero problema que, aunque quería que fuera solucionado durante el verano, se tendrá que esperar a invierno para hacerlo.