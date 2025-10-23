Bellingham quiere jugar el Clásico, pero un sector del vestuario cree que está verde, resta más que suma

Jude Bellingham fue el autor del único gol que permitió al Real Madrid derrotar a la Juventus en la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. El inglés estuvo atento a un rechace dentro del área para marcar su primer tanto de la temporada que le ayude a empezar a ganar confianza, especialmente después de unos partidos con un rendimiento muy cuestionable.

De hecho, el centrocampista ya se siente preparado y al 100% para jugar el Clásico de Liga del próximo domingo contra el FC Barcelona, pero un sector del vestuario cree que aún está verde para salir de inicio en un encuentro tan importante como es el de enfrentarse al eterno rival, el Barça. Además, piensan que su presencia resta más que suma sobre el campo, algo que se ha dicho bastante últimamente.

Jude Bellingham ha exigido jugar el Clásico ante el Barça de titular

Aun así, Bellingham quiere tirar de galones y obligar a Xabi Alonso que lo ponga de inicio, algo que probablemente ocurrirá, teniendo en cuenta que el tolosarra no quiere tener a sus estrellas enfadadas y necesita la mejor versión de todas ellas para evitar una nueva goleada del conjunto azulgrana, como las de la temporada pasada, aunque esto signifique colocar a un jugador que no está en un estado de forma óptimo.

El inglés ha estado trabajando intensamente en las últimas semanas en Valdebebas, especialmente durante el parón de selecciones, el cual no fue convocado por Inglaterra, para volver a su mejor estado físico, algo que no tiene desde que le operaron en el hombro el pasado verano y le obligó a perderse el inicio de curso. Desde que volvió, a finales de septiembre, ha intentado recuperar el ritmo de competición.

Algunos jugadores creen que aún está verde físicamente

Por lo tanto, lo más probable es que Bellingham sea de la partida ante el Barça el próximo domingo en el Santiago Bernabéu, a pesar de que algunos jugadores hayan advertido de que lo mejor sería que otro futbolista cogiese su sitio en el once titular y el inglés saliera desde el banquillo, algo que el centrocampista no quiere ni escuchar.