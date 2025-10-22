Bellingham abre un cisma en el Real Madrid, jugadores a favor y en contra, Mastantuono o él

Jude Bellingham es uno de los futbolistas más importantes del Real Madrid. Sin embargo, el inicio de temporada del inglés ha estado muy lejos del esperado y, de hecho, le han llovido algunas críticas. Su rendimiento ha sido muy cuestionable, teniendo en cuenta que aún no está al 100% físicamente después de la operación en el hombro que se realizó el pasado verano.

Aun así, el centrocampista ha estado trabajado intensamente en Valdebebas para recuperar la condición física óptima y, a día de hoy, cree que ya se merece volver a ser titular indiscutible con el conjunto blanco. Aun así, siguen habiendo algunas dudas y su situación ha abierto un cisma dentro del club, ya que hay jugadores a favor y en contra, además de la presencia de Franco Mastantuono.

Jude Bellingham ha abierto un cisma en el Madrid con Mastantuono implicado

En los primeros partidos del curso, ha sido el argentino uno de los titulares indispensables para Xabi Alonso ante todo pronóstico, a pesar de que lleva pocos meses en el Madrid y que su rendimiento tampoco ha sido para nada excelente. Ahora, la situación podría cambiar, ya que Mastantuono podría ser el sacrificado para darle entrada a Bellingham en las alineaciones de los próximos encuentros.

En teoría, esta sería la intención de Alonso, especialmente en una semana crucial como es esta, con las visitas de la Juventus en la UEFA Champions League y la del FC Barcelona en Liga para el gran Clásico. El tolosarra quiere tirar de jerarquía y experiencia con la entrada de Bellingham, por lo que Mastantuono sería el jugador enviado al banquillo, algo que no gustaría nada al argentino.

Ambos se podrían acabar disputando la titularidad en los próximos partidos

Aun así, hay futbolistas del Madrid que aún no ven preparado a Bellingham para afrontar partidos tan importantes como los que se vienen esta semana, ya que aún no lo ven al 100% físicamente, y su presencia restaría más que sumaría en el campo. Por eso, prefieren incluso a otros jugadores, no solo a Mastantuono, sino a varios que estén en mejor forma que el inglés.