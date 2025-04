Bellingham se convierte en un problema para el vestuario del Real Madrid

Jude Bellingham es una de las piezas más importantes en el Real Madrid. En su segunda temporada en el club, el inglés ya es uno de los líderes, tanto dentro como fuera del terreno de juego, por lo que su importancia en los esquemas del conjunto blanco es muy grande. Sin embargo, el jugador no está rindiendo tan bien como la temporada pasada y se ha convertido en un problema.

El centrocampista no está acabando de encajar este curso con la nueva formación que ha tenido que diseñar Carlo Ancelotti para dar encaje a todas las estrellas en ataque. Teniendo en cuenta que las cuatro figuras tienen que ser titulares sí o sí, esto ha hecho cambiar la posición en el campo de Bellingham, algo que el futbolista no acaba de entender y no se siente tan a gusto como el año pasado.

Bellingham no está cómodo en el terreno de juego

La temporada anterior, el técnico italiano utilizó un sistema de 4-4-2 prácticamente invariable, donde el inglés tenía libertad absoluta en el centro del campo y jugaba como mediapunta, apareciendo constantemente en el área para convertirse en un tercer delantero después de Vinicius y Rodrygo. Ahí, Bellingham demostró su tremenda llegada al área y su gran capacidad a la hora de marcar.

Sin embargo, la llegada de Kylian Mbappé el pasado verano lo cambió todo y la integración del francés en el once, obligando a quitar a un centrocampista, ha hecho que todo el esquema se haya ido al garete. No caben todos en las alineaciones y Bellingham no está tan cómodo como el año pasado, principalmente porque ahora hay una referencia arriba, que es Mbappé, y no puede llegar tanto al área.

Las cuatro estrellas tienen que jugar por decreto

Por eso, y como tienen que jugar los cuatro de arriba, se están dejando muchos espacios en el centro que están aprovechando los rivales para hacer daño al Madrid en ese sentido. El hecho de que tengan que jugar las cuatro estrellas por decreto ha sido muy mala idea para el conjunto blanco, que está pagando las consecuencias de tener que contentar a sus figuras en la zona ofensiva.